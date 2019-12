Pocas cosas han causado tanto alboroto en la galaxia de Star Wars como The Last Jedi (“Los últimos Jedi”) de Rian Johnson, una película errática, pero electrizante que independientemente de los sentimientos que provocó, fue digna de comentar. No se puede decir lo mismo de The Rise of Skywalker (“El ascenso de Skywalker”) de J.J. Abrams, un final que en su avidez por complacer a los fans refrita tantos elementos de las cintas anteriores y de manera tan dispersa y apresurada, que da la impresión de que alguien que buscaba el botón de hiperespacio apretó por error el del ciclo de centrifugado.

The Rise of Skywalker presenta una lista interminable de argumentos apiñados como un campo de asteroides, y es una conclusión animosa, frenética y poco memorable a la saga de Skywalker que comenzó George Lucas hace 42 años.

