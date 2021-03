La temporada pasada Stephan Lichsteiner decidió ponerle fin a su carrera después de 19 años como futbolista profesional. A diferencia de muchos otros jugadores, el lateral derecho optó alejarse por completo del balompié y encontró una nueva vocación, la relojería fiel a su país de origen: Suiza.

“Quiero hacer algo productivo. Si eres banquero, puedes hacer eso toda tu vida, pero si eres futbolista una vez que llegas a los 30, tienes que encontrar algo más que hacer”, dijo el suizo en una entrevista para Reuters.

Si incursión en el mundo de las manecillas lo llevó a realizar una pasantía por seis meses, donde viene aprendiendo todo lo básico para crear su propio reloj, el cual se encuentra terminando y piensa venderlo con fines benéficos.

“Veo algunas similitudes con el fútbol. En el fútbol si no todo el equipo es perfecto, no ganarás. Es lo mismo con un reloj, si no todo está perfectamente en su lugar, el reloj no funcionará”, afirmó Lichsteiner, con respecto a las similitudes entre el fútbol y la relojería.

Stephan Lichsteiner se encuentra realizando un pasantía en relojaría. (Foto: Reuters)

Stephan Lichsteiner empezó su carrera el año 2001 en el Grasshopers de su país. Al poco tiempo pasó a la Ligue 1 para vestir la camiseta de Lille entre las temporadas 2005-2008. Después se instaló en Italia para jugar por Lazio (2008-2011) y Juventus (2011-2018). Sus últimos años como profesional fueron en Arsenal (2018-2019) y Augsburgo (2019-2020).

Sin duda, su mejor etapa fue en la ‘Vecchia Signora’, donde logró conquistar siete títulos de la Serie A de manera consecutiva. Además, su paso por Italia lo llevó a representar a Suiza en tres mundiales, Sudáfrica (2010), Brasil (2014) y Rusia (2018). De los campos de juego a los talleres.





