"¡Muerto de hambre!": jugador chileno insultó a defensa de Venezuela aprovechando crisis de ese país [VIDEO]

Un hecho lamentable se produjo en el encuentro entre Chile y Venezuela por la fecha 2 del Sudamericano Sub 20. El defensa central chileno, Nicolás Díaz, llamó “muerto de hambre” al venezolano Pablo Bonilla.



La grave situación por la que atraviesa el país llanero es conocida, y el insulto de Díaz rápidamente causó indignación alrededor del mundo. Especialmente - y con razón - en la misma Venezuela.



Poco después del partido, el jugador chileno utilizó sus redes sociales para disculparse y expresar su lamento sobre lo ocurrido.



“Quiero decirle a todos que lo que dije en el partido no lo siento de verdad. Si le respondí como respondí, es porque Bonilla me insultó con algo que no vale la pena repetir cuando me caí en esa jugada, y en la calentura del momento son cosas que pasan en la cancha. Espero ver pronto a todo el plantel de Venezuela en el estadio para saludarlos y resolver este malentendido”, escribió Díaz en su Instagram.



Cabe recordar que el seleccionado venezolano venció a los locales por 2-1, con goles de Jesús Vargas y Jorge Yriarte. Con esto, los dirigidos por Rafael Dudamel se encuentran en la cima del grupo A del Sudamericano con puntaje perfecto (6 puntos en dos partidos).