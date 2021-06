Suecia vs. Ucrania EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por octavos de final de la Eurocopa, este martes 29 de junio desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de América TV y DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La selección de Suecia buscará ante Ucrania, la peor tercera de la fase de grupos de la Eurocopa, llegar a cuartos de final, algo que no consigue desde el 2004. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Hampden Park.

Suecia vs. Ucrania: horarios del partido y canales

México - 2:00 P.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Colombia - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Bolivia - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Venezuela - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Argentina - 4:00 p.m. - DirecTV Sports

Uruguay - 4:00 p.m. - DirecTV Sports

Brasil - 4:00 p.m. - Canais Globo y SporTV

España - 9:00 p.m. - Mitele Plus

Andriy Shevchenko, seleccionador de Ucrania tendrá una oportunidad más para no perder crédito. Con dos derrotas en la fase de grupos y una sola victoria frente a Macedonia del Norte, llegó a los octavos de final por las justas rodeado de críticas por el mal juego de su equipo.

Después de perder 1-0 frente a Austria, los jugadores ucranianos acumulan varios días entonando el “mea culpa”, pidiendo disculpas y hablando de conjura para ofrecer una imagen diferente a la del último choque que disputaron en la Eurocopa.

Andriy Yarmolenko dijo estar de acuerdo con algunas críticas, el portero Andrii Pyatov declaró que deben aprovechar la oportunidad de poder jugar los octavos para que la prensa no “destruya” a Ucrania y Anatoliy Trubin reconoció que Ucrania disputó “un mal partido” frente a Austria.

Conjurados para dar la cara frente a Suecia, y después de más de una charla en el vestuario para buscar errores, los hombres de Shevchenko parecen dispuestos a dar un puñetazo de la mesa para hacer historia.

Enfrente, Suecia vive días más placidos marcados por la euforia tras completar una primera fase sólida que culminó con el primer puesto en el Grupo E en el que estaba encuadrado España. Con victorias frente a Polonia (3-2) y Eslovaquia (1-0) y un empate sin goles ante el equipo de Luis Enrique, se ganó el derecho a jugar los octavos de final.

Ahora tiene el reto de alcanzar los cuartos por tercera vez en su historia. En la Eurocopa que organizaron en 1992 llegaron a semifinales y en Portugal 2004 se estancaron en los cuartos de final. Desde entonces, siempre ha caído en la primera fase.

El equipo de Janne Andersson es uno de los más rocosos de la competición gracias a un sistema defensivo sólido complementado con una nómina de jugadores muy peligrosos que no han defraudado en la Eurocopa.

Sobre todo, dos: Emil Forsberg y Alexsander Isak. El primero ha explotado en la competición y acumula tres tantos empatado con nombres como Lukaku, Lewandowski o Wijnaldum. El jugador del Leipzig no ha defraudado y se ha convertido en una de las mejores bazas de Suecia para avanzar a los cuartos de final.

Y el segundo, aunque aún no ha marcado, ha cuajado muy buenas actuaciones que han acaparado aplausos. Con mucho hambre de gol, Isak puede desatarse en cualquier momento y, ante Ucrania, sería el más oportuno.

Suecia vs. Ucrania: probables alineaciones

Suecia: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg, Kulusevski e Isak.

Ucrania: Buschchan, Karavaev, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko, Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko, Yarmolenko, Malinovskyi y Yaremchuk.

Con información de EFE.

