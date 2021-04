Tras el anuncio de la Superliga Europea, diferentes ligas nacionales estarían buscando apoyo a sus gobiernos para limitar la intención de algunos clubes que buscan cambiar el escenario futbolístico en el viejo continente. Ahora, el Gobierno británico busca implementar una medida que se utiliza en el fútbol alemán, la cual afectaría al ‘Big Six’ de la Premier League.

Según el ‘Daily Mail’, el Gobierno británico buscaría denegar permisos de trabajo a los futbolistas extranjeros que fichen por los seis equipos de su país que forman parte de la Superliga Europea.

Asimismo, el Gobierno británico ya puso en marcha una revisión de propiedad de los clubes ingleses, el cual se asemeja al modelo alemán. Esta tiene como finalidad lograr que el 51% del valor del equipo pertenezca a los socios.

La popular regla del 50+1 del fútbol alemán obliga a que un equipo, para poder disputar la Bundesliga, tenga más del 50% de acciones en manos de sus socios. Oliver Dowden, secretario de Cultura y Deporte del Gobierno británico, busca implementar este modelo en el fútbol inglés.

“Esta revisión cubrirá la sostenibilidad del fútbol masculino y femenino, el flujo financiero en la pirámide y la regulación la meritocracia, evaluada por un regulador independiente. Debido a la propuesta de este fin de semana, también se considerará cómo los aficionados pueden tener más voz y los modelos que mejor se adecúan a ello”, mencionó Dowden en la Cámara de los Comunes.

“Estamos del lado de los aficionados y sus voces tienen que ser oídas cuando se trata del futuro del deporte de este país. Esto empieza en los aficionados y acaba con ellos”, afirmó.

Si este modelo se llega a implementar en el fútbol inglés, se acabarían los permisos que tienen las empresas privadas y externas que poseen el 100% de las acciones de los clubes de la Premier League, como pasa con el Liverpool y Manchester United. Asimismo, también existen grupos estadounidenses que dominan a Manchester City, Arsenal y el Chelsea.

“Durante los pasados meses he tenido reuniones con los aficionados y con las asociaciones que los representan para desarrollar propuestas sobre la revisión del sistema. Siempre he tenido claro que no quería ponerlo en marcha hasta que el fútbol volviera a la normalidad tras la pandemia. Tristemente, estos clubes han dejado claro que no tenía opción. Han decidido anteponer el dinero a los aficionados”, finalizó Dowden.





