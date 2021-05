La Superliga Europea sigue dando de qué hablar. Hace unos días la UEFA inició una investigación en contra de Real Madrid, Barcelona y Juventus por no abandonar el proyecto del nuevo torneo, como sí llegaron a hacer los otros nueve clubes fundadores. Ahora, el máximo organismo del fútbol europeo está pensando en posibles sanciones, mientras que los tres populares equipods de Europa denuncian “amenazas”.

Evelina Christillin, miembro de la UEFA y voz autorizada para opinar sobre el caso, tomó la palabra este lunes. La directiva del máximo organismo del fútbol europeo compartió su parecer a la ‘Radio Anch’io Sport’, popular medio de comunicación italiano. “Mi opinión no cambia (ya se pronunció anteriormente, cuando la bomba explotó), formó parte de la UEFA y estoy convencida de lo que muchos han reiterado. Hay un sistema deportivo, si uno está fuera de este, no puede participar en las competiciones que se disputan bajo su marco”, aseguró.

Asimismo, habló sobre una posible sanción a los tres clubes que no abandonan aún el proyecto de la Superliga Europea. “Órganos legales y jurídicos tendrán que valorar la cuestión, veremos cómo se desarrolla, no sé cuál será el calendario”. Asimismo, fue preguntada acerca de Andrea Agnelli, presidente de la Juve y exmáximo dirigente de la ECA que fue señalado por Ceferin (“No he visto una persona que haya mentido más veces y de forma más persistente como lo ha hecho Andrea Agnelli”): “No he vuelto a saber de él, salvo un mensaje por mi reelección para la FIFA”, afirmó.

La Serie A corre peligro

Por otro lado, en la entrevista también se trataron temas de actualidad en relación a la Serie A, donde los salarios de los jugadores tendrán que ser recortados. Todo esto se habría definido en una reunión impulsada por el presidente de la Federación Italiana de Fútbol. “Sin duda es necesario reducir los costes, la asociación de futbolistas, siendo un sindicato, hace su trabajo, pero si no se encuentra solución el Calcio corre el riesgo de saltar por los aires”, aseguró Christillin.

Por último, la directiva sacó su lado ‘bianconera’, pues en repetidas ocasiones aseguró que es fanática de la Juventus, y seguirá de muy de cerca el final de la Serie A. “Se habla de la Champions, de la Europa League..., cruzo los dedos por ver qué sucederá en el terreno de juego”, afirmó. Además, se atrevió a opinar sobre la posible llegada de Zidane al banquillo de la Vecchia Signora. “¿Zidane en la Juventus? Me encantaría, es un sueño, pero es complicado y me parece que no tiene intención de dejar el Madrid. Aunque si llegó Cristiano una vez, Zidane puede llegar por segunda vez. Nunca digas nunca”, finalizó.

Milán, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC. Barcelona, Inter de Milán, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y Tottenham Hotspur fueron los doce clubes fundadores que iniciaron el proyecto de la Superliga Europea, la cual no llegó a prosperar tras la salida de nueve equipos.

