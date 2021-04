La Superliga Europea nació con la intención de juntar a los mejores equipos del continente en un formato único y que sea capaz de darle pelea a los mejores certámenes del mundo. Sin embargo, esta idea no sedujo a Porto, elenco que fue invitado a ser parte del grupo de fundadores, obteniendo una respuesta negativa que sorprendió a los impulsores de la idea.

“Hubo contactos informales de algunos clubes, pero no prestamos mucha atención por dos razones. La primera es que la Unión Europea no permite un torneo cerrado de partidos como en la NBA, por ejemplo. Como la Federación Portuguesa de Fútbol está en contra de esto, y como parte de la UEFA, no podemos participar en nada que esté en contra de los principios y normas de la Unión Europea y la UEFA”, señaló Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente del club, en conferencia de prensa.

Cabe destacar que en Porto consideran que la Superliga Europea tendrá serios problemas para realizarse debido a las negativas expresadas de manera oficial por la UEFA y la FIFA. Además, dejaron en claro que uno de sus principales anhelos es volver a disfrutar la alegría de quedarse con una Champions League.

”Si eso sigue adelante, algo de lo que tengo muchas dudas, la UEFA -como institución- no se terminará y seguro que seguirá teniendo competiciones. Debe reconocerse que los eventos organizados por la UEFA son los eventos oficiales. No nos preocupa estar o no; estamos en la ‘Champions’ y esperamos seguir estándolo durante muchos años”, agregó el máximo directivo de uno de los equipos más importantes de Portugal.

El presidente de la Liga de Portugal tampoco apoya a la Superliga Europea

Por otro lado, Pedro Proença (presidente de la Liga de Portugal), se sumó a las declaraciones brindadas por el representante de Porto e indicó que su campeonato no apoyará la realización de la Superliga Europea debido a que van contra las reales intenciones con las que fue creado el deporte más popular del mundo.

“La hipótesis de la creación de una Superliga Europea, pensada y diseñada por una pequeña Elite con intenciones exclusivas, es algo a lo que seguiremos oponiéndonos frontalmente porque esta pondría en tela de juicio todos los cimientos fundamentales sobre los que siempre se ha desarrollado el fútbol. Nos mantendremos firmes y unidos en la defensa de las ligas nacionales, méritos deportivos y modelos que contribuyan al crecimiento de todo el ecosistema futbolístico y no sólo de una elite pequeña y egoísta”, publicó en un estado de Facebook.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR