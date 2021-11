Tras poco más de quince años, la Asociación Uruguaya de Fútbol decidió interrumpir su vínculo con Óscar Washington Tabárez, que no es más entrenador de la ‘Celeste’. La noticia, de hecho, fue tomada causó dolor a muchas personas, incluidos los jugadores. Motivado por ese sentimiento, Luis Suárez no dudó en pronunciarse en redes sociales.

“Hoy, lo que tengo para decir es GRACIAS, GRACIAS Y MILES DE GRACIAS A un ENTRENADOR que fue todo para mí. Gracias, maestro, por hacer REALIDAD EL SUEÑO de poder defender la camiseta de la SELECCIÓN URUGUAYA que tanto quiero. Gracias por confiar en mí en todo momento y, cuando las cosas no me salían, me enseñaste a que no dejara de luchar por algo que tanto quería. que era jugar al fútbol. Gracias por enseñarme que la crítica te hace más fuerte y apoyarme en todos los momentos malos que viví. Gracias por hacer que cada jugador que vista la selección sepa el valor que representa vestir la camiseta”, escribió el ‘Pistolero’ en una publicación.

En el post, que el delantero de Atlético de Madrid acompañó con una foto suya junto al ‘Maestro’, añadió: “Gracias por hacerme vivir momentos INOLVIDABLES como ser SEMIFINALISTA DE UN MUNDIAL Y SER CAMPEON DE AMERICA que es el mayor orgullo que uno puede sentir. Gracias por hacer que NUESTRA SELECCIÓN se identifique en VALORES, ESFUERZO, HUMILDAD Y TRABAJO. Y que todo eso lleve al que EL TRABAJO ES LA RECOMPENSA”.

El mensaje de Luis Suárez al 'Maestro' Tabárez.

El deportista de 34 continúo dando las gracias al comando técnico de Tabárez. “Así podría seguir agradeciéndote muchas cosas más, no solo a USTED MAESTRO, sino que a todo su cuerpo técnico que para mí son como mi familia. Profe Herrera, Celso y Mario. GRACIAS eternas a ustedes por enseñarme a mejorar cada vez que los veía, porque uno siempre tiene cosas que mejorar y así me lo hacían saber y por eso SIEMPRE LES ESTARÉ AGRADECIDOS A TODOS USTEDES”, señaló.

Por último, Luis Suárez, goleador histórico de los charrúas con 65 anotaciones, reconoció el aporte de Tabárez y compañía en el fútbol uruguayo.

“No es una despedida, solo es un agradecimiento por todo lo que USTEDES LE HAN DADO A NUESTRO FÚTBOL Y NUESTRA SELECCIÓN DE URUGUAY. Eternamente agradecido MAESTRO Y CUERPO TÉCNICO”, sentenció Suárez, ya reincorporado a las actividades del ‘Aleti’ tras la doble jornada de las Eliminatorias.

