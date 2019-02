¡Definición de infarto! Tabla de posiciones del Sudamericano Sub 20 desde Rancagua

El Sudamericano Sub 20 que se disputa en Chile se pone de infarto. Los equipos juveniles luchas para lograr la clasificación al hexagonal final y luchar por un puesto en el Mundial de Polonia de la categoría que se llevará acabo en el mes de mayo.



En el inicio de la cuarta jornada, Uruguay enfrenta a Argentina. Ambos tienen un pie y medio en el Mundial de Polonia 2019; sin embargo, quieren colocarse en la punta para tener la

tranquilidad



Ecuador vs. Brasil y Colombia vs. Venezuela completan la fecha. La 'verdeamarela' y los 'cafeteros' son los que tienen la clasificación más complicada.



El presente Sudamericano Sub 20 se realiza por cuarta vez en Chile desde el 17 de enero y se extenderá hasta el 10 de febrero de 2019. El certamen organizado por la Conmebol otorga 4 plazas para el Mundial Polonia de este año, que se jugará en el mes de mayo. Cabe señalar que en este torneo ya no se disputarán las 2,5 plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, debido a la reincorporación del Torneo Preolímpico Sudamericano.