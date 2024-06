El Grupo A de la Copa América 2024 se calienta hasta el punto de ebullición este sábado 29 de junio con Canadá, Chile y Perú luchando por su permanencia en el torneo de selecciones de CONMEBOL. Argentina, ya clasificada y a la búsqueda de un registro perfecto, podría dar descanso a jugadores clave cuando se enfrente a una selección peruana desesperada de un triunfo con el que asegure su boleto a la próxima instancia. El duelo entre la Albiceleste y la Blanquirroja, válido por la tercera y última fecha de la fase de grupos, será televisado EN DIRECTO y GRATIS vía Telefe EN VIVO para todo el territorio argentino.

Con 3 puntos y una diferencia de goles positiva, los Canucks pueden lograr un histórico pase a cuartos de final en su debut en la Copa América con un empate contra Chile. Sin embargo, su suerte también depende del resultado del Argentina-Perú. La Roja, por su parte, se encuentra en una situación precaria tras su derrota por 1-0 ante Argentina, ya que debe vencer a Canadá y esperar una victoria de Argentina sobre Perú para avanzar. Por último, pero no menos importante, la Bicolor se aferra a una mínima esperanza, ya que necesita ganar a Argentina -que alineará a un equipo alterno- y que Canadá pierda ante Chile para pasar a cuartos de final.

Todas las miradas de los fanáticos del fútbol estarán puestas en Florida, exactamente en el Canadá vs Chile en el Inter&Co Stadium de Orlando y el Argentina vs Perú en el Hard Rock Stadium de Miami para presenciar los últimos emparejamientos del Grupo A, que se jugarán simultáneamente a partir de las 20:00 ET (00:00 GMT del domingo). Los aficionados pueden esperar una emocionante noche de acción en la Copa América, en la que estos tres equipos lucharán por el puesto del mejor segundo de su llave en la siguiente ronda.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Perú?

Mira de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV y Flow. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. Perú.

Canal 12 SD y 1001 HD de Telecentro

Canales 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canales 80.5 de Flow

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

El duelo Argentina vs. Perú será transmitido también de manera gratuita vía online a través de la señal de mi Telefe en vivo. Para seguir las acciones de este importante partido por Copa América 2024, te invito a ingresar la link que dejaré a continuación.

¿Qué partidos de la Copa América 2024 transmitirá Telefe EN VIVO?

Como indicamos previamente, Telefe tiene de forma parcial los derechos de la transmisión de la Copa América en todo el territorio argentino. Mediante su señal abierta y distintos cable operadores, se podrán ver en vivo todos los partidos de La Albiceleste. Además de los duelos de la fase de grupos, llevará a ustedes un partido de cuartos de final, otro de semifinales y la final.

29/06 | Argentina vs Perú | 21:00 hrs | Telefe

Perú vs Argentina se enfrentan este sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, por la jornada 3 de la fase de grupos de la Copa América.