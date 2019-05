¡Más que merecido! Conoce los dos nuevos galardones que se entregarán en los premios 'The Best 2019'

La próxima edición de los premios "The Best" , que se entregarán el 23 de septiembre en Milán, incluirán dos nuevas distinciones de fútbol femenino para reconocer por primera vez a la mejor guardameta y al 11 mundial FIFA FIFPro en esta categoría.



Con la inclusión de ambos se elevará a once la cifra de galardones que la FIFA entregará en el teatro La Scala de Milán, donde se desvelarán, entre otros, los nombres de los mejores jugadores que hace un año recayeron en el croata Luka Modric y la brasileña Marta.

Junto a los mejores jugadores, entrenadores, porteros y equipos de cada categoría, las distinciones incluyen también un reconocimiento a la mejor afición, al juego limpio y el premio Puskas al mejor gol de la temporada.



"La FIFA está completamente convencida de que, este año, Francia acogerá un Mundial femenino como ningún otro, de modo que creo que es la ocasión ideal para introducir estos nuevos galardones. Es un paso más que nos lleva por el camino correcto para mejorar la imagen del fútbol femenino", declaró Zvonimir Boban, secretario general adjunto de la organización.

