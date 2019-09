Premios The Best 2019 EN VIVO vía DirecTV: sigue la premiación de la gala del evento FIFA

Es hora de conocer a quien sucederá en el trono a Luka Modric. Este lunes se entregará el premio The Best 2019 (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE), donde se conocerá al mejor jugador de la temporada pasada (2018-19) y donde el gran favorito es el defensor del Liverpool Virgil van Dijk. Sigue la premiación a los mejores de la temporada en la gala organizada por la FIFA desde el Teatro alla Scala de la ciudad de Milán este lunes 23 de septiembre desde la 1:00 p.m. (horario peruano).

El evento será transmitido a través de la señal de DirecTV Sports. Los canales de FIFA en YouTube y Facebook también estarán disponibles para no perderse el minuto a minuto, entrevistas, incidencias y todos los ganadores.

Los mejores de la pasada temporada, entre el 16 de julio de 2018 y el 19 de julio de 2019, serán reconocidos en la ceremonia que tendrá como presentadores al holandés Ruud Gullit y la periodista Ilaria D’Amico.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Virgil Van Dijk son los aspirantes para ganar el The Best al mejor jugador. Mientras que las estadounidenses Alex Morgan, Megan Rapinoe y la inglesa Lucy Bronze son las finalistas para la futbolista destacada.

Jürgen Klopp, Pep Guardiola y Mauricio Pochettino buscarán distinguirse como el mejor técnico de la campaña anterior. La estadounidense Jill Ellis, el inglés Phil Neville y la holandesa Sarina Wiegman aspiran el premio en la categoría femenina.

La gala milanesa también premiará al mejor guardameta del año, con Alisson Becker como favorito ante Marc-André Ter Stegen y Ederson Moraes. La chilena Christiana Endler, la sueca Hedvig Lindahl y la holandesa Sari van Veenendaal optan al homólogo premio en categoría femenina.

Entre los demás premios que se otorgarán en la noche de Milán está el para el mejor aficionado, al que apuntan la brasileña Silvia Grecco, el uruguayo Justo Sánchez y los seguidores de la selección holandesa en el último Mundial femenino.

También se conocerá el once del año FIFA FIFpro (masculino y femenino), el mejor gol del año (Premio Puskás), entre otros.

The Best 2019: todos los premios

Premio The Best al Jugador de la FIFA 2019

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA 2019

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino de 2019

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino de 2019

Premio The Best al Guardameta de la FIFA 2019

Premio The Best a la Guardameta de la FIFA 2019

Premio Puskás de la FIFA 2019

Premio Fair Play de la FIFA 2019

Premio a la Afición de la FIFA 2019

FIFA FIFPro World11 Masculino 2019

FIFA FIFPro World11 Femenino 2019



The Best 2019: horarios de la gala

Perú 1:00 p.m.

Ecuador 1:00 p.m.

Colombia 1:00 p.m.

México 1:00 p.m.

Bolivia 2:00 p.m.

Paraguay 2:00 p.m.

Venezuela 2:00 p.m.

Argentina 3:00 p.m.

Chile 3:00 p.m.

Uruguay 3:00 p.m.

Brasil 3:00 p.m.

España 10:00 p.m.

Italia 10:00 p.m.

Con información de EFE

► No tiene minutos, pero ya es un dolor de cabeza para Real Madrid y se iría a fin de temporada



► El padre habla y el Sporting contraataca: el comunicado sobre el supuesto pase de Ansu Fati a Portugal



► En medio de la crisis, suenan reemplazantes: Xavi reafirmó su intención de convertirse en DT de Barça



► Vuelve a escena: Cristiano Ronaldo habló del gesto a los hinchas del Atlético de Madrid