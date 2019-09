De Wakanda para el mundo: la pintoresca camisa de Samuel Eto'o en los premios The Best 2019 [FOTO]

No pasó desapercibido. El exjugador camerunés Samuel Eto'o acaparó la atención de muchos asistentes a la gala de los ''The Best'' por su peculiar vestimenta, en el día que el portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Lionel Messi y el holandés Virgil Van Dijk pugnan por ganar el premio a mejor jugador de la temporada.

Asimismo, la FIFA también premió al mejor entrenador, con el alemán Jurgen Klopp, campeón de Europa al frente del Liverpool, como ganador por sobre el español Pep Guardiola, del Manchester City, y el argentino Mauricio Pochettino, del Tottenham Hotspur inglés.



Así se ve la camisa que utilizó Samuel Eto'o en la gala de The Best 2019. (Twitter) Así se ve la camisa que utilizó Samuel Eto'o en la gala de The Best. (Twitter)

No fue el único invitado. El brasileño Ronaldo Nazario, el portugués José Mourinho o el chileno Iván Zamorano, fueron otros de los grandes personajes especiales que participaron este lunes en la gala del FIFA "The Best", que se celebra en tierras italianas.

Grandes glorias que escribieron la historia del fútbol se reunieron en el Teatro La Scala de Milán, considerado por muchos la mejor Ópera del mundo, para un evento que alcanza este año la cuarta edición, tras las de Londres (2017 y 2018) y la de Zúrich (2016).



Cristiano Ronaldo no asistió a los The Best 2019

El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, no acudirá este lunes a la gala de la FIFA en Milán, en la que opta al premio "The Best" a mejor jugador de la última temporada junto al holandés Virgil Van Dijk y al argentino Lionel Messi, según informaron a EFE fuentes de la organización.



Cristiano, que sufre problemas musculares, según informó el club turinés, y que ganó el curso pasado la Serie A, la Supercopa italiana y la Liga de las Naciones de la UEFA, se perderá la gala de la FIFA por segundo año consecutivo, después de no participar en la del pasado septiembre en Londres.

► Para el olvido: el top 10 de los clubes con las peores rachas sin victoria en la historia del fútbol [FOTOS]



► Dembélé regresa pero no todos se alegran: titular ante Granada queda fuera de la convocatoria del Barcelona



► Real Madrid domina el planeta: se convertirá en el club con más jugadores en el once ideal del FIFA The Best



► Las revelaciones de Icardi: llama perdedores al Inter de Milán y explica su polémica relación con Messi