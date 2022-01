La gala de los premios The Best se viene desarrollando este lunes y las autoridades premian a los mejores de la temporada. La conformación del once ideal generaba gran expectativa y finalmente se reveló el equipo elegido, que incluyó a un gran número de estrellas en ofensiva.

Según la elección establecida, el equipo quedó compuesto por: Gianluigi Donnarumma (Milan/PSG); Rúben Dias (Manchester City), Leonardo Bonucci (Juventus), David Alaba (Bayern Munich/Real Madrid); N’Golo Kanté (Chelsea), Jorginho (Chelsea), Kevin de Bruyne (Manchester City); Lionel Messi (Barcelona/PSG), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Erling Haaland (Borussia Dortmund) y Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United).

El once ideal conformado por The Best. (Foto: FIFA)

La selección de los jugadores no causó mucha polémica, dado que cada uno fue clave en su puesto, incluso en algunos casos, tanto en club como en selección. Por ejemplo, Jorginho fue campeón de la Champions y también de la Euro, con Chelsea e Italia respectivamente. Precisamente, por el título con la ‘Azzurri’, Bonucci y Donnarumma fueron considerados.

Por otro lado, a pesar de no haber ganado trofeos, Erling Haaland se ganó un espacio en el once a punta de goles en el Borussia Dortmund en la Bundesliga, siendo un duro contendiente para Robert Lewandowski en Alemania. En tanto, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, a pesar de no atravesar su mejor momento, no podían dejar de estar en la lista: el portugués se convirtió en máximo goleador a nivel de selecciones y el argentino ganó la Copa América.

Finalmente, una de las principales ausencias es la de Édouard Mendy, portero de Chelsea, quien ganó la Champions League e incluso fue premiado como el mejor en su puesto en esta misma cita. De la misma forma, tampoco aparecieron Kylian Mbappé ni Neymar, al no cumplir una destacada campaña en PSG.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.