Luka Modric fue el mejor jugador del Mundial de Rusia 2018 y un baluarte para que el Real Madrid se lleve el tricampeonato de la Champions League. Si los elogios llegaron para Cristiano Ronaldo, también los hubo para su organizador, el volante croata que juega a su mejor nivel en la actualidad. En la ceremonia de la FIFA de los premios ‘The Best’, Modric declaró sobre lo que significa para él las distinciones y el premio a mejor jugador del mundo.



“Creo que ha sido la mejor temporada de mi vida. Estoy muy orgulloso de lo logrado este año. Quedará para siempre. Ganar hoy significaría mucho. Si ganan Mohamed Salah o Cristiano Ronaldo también sería justo", declaró el croata a los medios de prensa.



La ceremonia de los premios 'The Best' de la FIFA dio comienzo este lunes en el 'Royal Festival Hall' de la capital británica sin la presencia ni de Cristiano Ronaldo ni de Leo Messi.



La gala dará a conocer al ganador del premio a mejor jugador que se disputan el portugués Cristiano Ronaldo, vencedor en las dos anteriores ediciones, Luka Modric y el egipcio Mohamed Salah.



Con Salah y Luka Modric, que apareció acompañado de su mujer y sus dos hijos, ya acomodados en sus asientos en el auditorio próximo al río Támesis, el gran ausente de la velada es Cristiano, quien debido a sus compromisos con el Juventus de Turín decidió no acudir a la gala, tras no estar tampoco en la ceremonia de la UEFA en Montecarlo.



Tampoco estuvo Messi, quien, tras empatar este domingo con el Girona en la liga española, alegó motivos familiares y no se presentó en la ciudad inglesa.