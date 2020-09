Siguen los movimientos en el mercado de fichajes y Lionel Messi no sería el único en ‘volver’ al FC Barcelona, también lo haría propiamente dicho nada menos que Thiago Alcántara, el futbolista más en forma de la última recta de la temporada y gran figura del Bayern Munich campeón de la Champions League.

Durante las últimas semanas, incluso en plena disputa de la Champions, trascendió que Thiago llegaría al Liverpool a pedido de Klopp. Es más, se dijo que el español ya tenía todo acordado con los de Anfield.

Sin embargo, la prensa alemana ahora señala que si el jugador no ha cerrado nada con los ’Reds’ sería porque tiene una posibilidad de regresar al FC Barcelona. Así lo adelantó el diario ’Bild’, que apunta que el club azulgrana ya se habría puesto en contacto con el entorno de Thiago para trasladarle sus intenciones de futuro.

¿Qué dice Koeman?

Aunque eso sí, la posibilidad de que Thiago Alcántara vuelve al Camp Nou no habría salido por un deseo de Ronald Koeman, sino de la propia directiva, que quiere ofrecer al técnico holandés una posibilidad en caso se caiga el fichaje de Georginio Wijnaldum, a quien sí quiere el entrenador culé.

El Liverpool ya le habría puesto precio al volante, 17 millones de euros, pero el futbolista aún prefiere esperar y seguir evaluando otras ofertas. Y en esta espera donde podría adelantarse Thiago, aunque está claro que Koeman a quien quiere es a su compatriota.

¿Y qué dice Alcántara?

El mediocampista ya fue claro el sábado, cuando estaba concentrado con la selección española de cara al duelo ante Ucrania, y al ser consultado sobre su futuro, dijo desconocer cualquier tipo de acercamiento con otro club que no sea el Bayern Munich, con el que tiene contrato hasta mediados del otro año.

“No he dicho en ningún momento ni en ningún medio que me voy, cada año la prensa me pone en un club diferente. Estoy al margen, mi futuro es el partido de mañana y no hay más, no me importa esto ahora mismo, no me interesa”, aseguró en rueda de prensa en La Ciudad del Fútbol.

