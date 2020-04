Por ahora, Thiago Silva solo se concentra en cumplir con el confinamiento por el coronavirus en Brasil, a donde llegó luego de que su aún club el PSG suspendiera todas sus actividades. Pero mientras tanto, el defensor medita las posibilidades que tiene para continuar su carrera una vez que concluya su contrato con el equipo parisino este año. El jugador no descartó volver al club de sus amores, Fluminense.

“Tengo el sueño de volver a jugar en Fluminense porque en los momentos más difíciles de mi vida, ese club me abrió las puertas del equipo de fútbol. Esa gratitud está por encima de cualquier cosa”, explicó.

No quiso poner fecha Thiago Silva a ese regreso, pero no tiene duda de que llegará. “Todavía no sé cuando, pero pienso volver y ponerme esa camiseta otra vez”, concluyó.

El 30 de junio, el ex del Milan termina contrato con el PSG, y no renovará. Y con casi ya 36 años, sus posibilidades de que siga en Europa son cada vez más remotas.

Aún así, el futbolista no descarta tampoco volver a jugar en el cuadro ‘rossonero’, aunque las opciones son más complicadas. En todo caso, el futbolista aún no tendría una opción favorita de cara al año que viene, por lo que habrá que esperar para ver a qué equipo se acaba marchando.

Thiago Silva defiende la camiseta del PSG desde mediados de 2012, fecha en la que se confirmó su traspaso procedente del AC Milan por 42 millones de euros. Títulos como la Ligue 1, Supercopas y más tiene en su palmarés, aunque la gran deuda es no haber obtenido la Champions League.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Niño recreó 11 goles históricos en su casa y da la vuelta al mundo.