Tigres vs. Saprissa: fecha, horarios y canales TV del partido en Nuevo León por la Concachampions 2019

Tigres y Saprissa juegan (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía FOX Sports ONLINE TV por el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2019 desde el mítico Estadio Universitario de Nuevo León. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 22:00 horas en Perú y una hora antes en México. Se viene un partidazo entre los 'Felinos', un equipo remodelado, y unos 'Ticos' que saltarán al campo con lo mejor de su arsenal.



Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Tigres y Saprissa.



Como se recordará, los "felinos" perdieron el martes pasado 1-0 en su visita a San José con un gol de cabeza de Johan Venegas y una destacada actuación del portero Aaron Cruz y ahora están obligados a ganar con claridad para no complicar su pase a la fase de los ocho mejores.



Tigres UANL vs. Deportivo Saprissa: horarios en el mundo

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m. | FOX Sports 2

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (miércoles 27 de febrero)

Argentina - 12:00 a.m. (miércoles 27 de febrero)

Uruguay - 12:00 a.m. (miércoles 27 de febrero)

Paraguay - 12:00 a.m. (miércoles 27 de febrero)

España - 4:00 a.m. (miércoles 27 de febrero)

El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres, confirmó este lunes que el goleador francés André Pierre Gignac está lesionado y no jugará el martes ante el Saprissa en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.



"Está lastimado, pero no soy doctor para explicar lo que tiene; el cuerpo médico me comenta bajo sus términos y no les entiendo. No tengo nada que decir, no cuento con él", declaró el estratega. El conjunto regio marcha de líder en la Liga MX con 19 puntos, pero el 'Tuca' Ferretti no se encuentra satisfecho porque lo ve en una etapa irregular.



La semana pasada, el francés no realizó el viaje con el equipo a Costa Rica; ahora mencionó tener una distensión del ligamento de la rodilla derecha, por lo que será descartado para el partido contra los costarricenses en la vuelta de los octavos de final de la Liga de la Concacaf que los felinos van perdiendo por 1-0.



El viernes pasado Gignac jugó infiltrado ante el Atlas y anotó el gol de la victoria que puso al equipo en el primer lugar del Clausura, además de llegar a 100 goles con los Tigres. El ariete francés se perderá el partido de mañana por la Concachamnpions, pero Ferretti aseguró que estará para el encuentro de liga ante el Pachuca, el próximo sábado.



¿Qué tan fuerte es el 'Monstruo' de Saprissa?



Sin tener un mes al frente del Saprissa, el técnico Walter Centeno salió airoso de su primera prueba internacional con el triunfo de 1-0 sobre los Tigres en el juego de ida. El conjunto de Costa Rica tendrá un trámite complicado pero las posibilidades de salir adelante están ahí.



Este martes, el 'Monstruo Morado' irá al estadio Universitario de Nuevo León para volver a ponerle la cara a los felinos que continúan incompletos luego de que Ricardo Ferreti confirmara que el francés André-Pierre Gignac se encuentra lesionado.



Tigres UANL vs. Deportivo Saprissa: alineaciones probables

Tigres : Nahuel Guzmán; Israel Jiménez, Hugo Ayala, Francisco Meza, Jorge Torres Nilo; Rafael de Souza, Jesús Dueñas, Julián Quiñones, Javier Aquino; Eduardo Vargas y Enner Valencia. DT: Ricardo Ferreti.



Sasprissa: Aaron Cruz; Aubrey David, Michael Barrantes, Luis Hernández, Ricardo Blanco; Juan Bustos, Mariano Torres, Marvin Angulo, Christian Bolaños; Johan Venegas y Rubilio Castillo. DT: Walter Centeno.

► Una raya más: antes del Real Madrid-Levante, Bale fue captado viendo un torneo de golf [VIDEO]



► No solo fue con Lucas Vázquez: se reveló otro desplante de Bale, ahora en la banca [VIDEO]



► ¡Por el pase a la final! Fecha, hora y canal del Real Madrid vs. Barcelona del superclásico por la Copa del Rey



► Discusión a gritos: Wanda Nara 'peleó' con Cassano por Mauro Icardi [VIDEO]