Colo Colo vs. Cobreloa se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 4 de octubre, por la semifinal de vuelta de la Copa Chile 2023. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental de Santiago y arrancará desde las 5:00 de la tarde (hora peruana y dos más en Chile), bajo la transmisión de TNT Sports y Estadio TNT. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Conoce todos los detalles de este partidazo en Depor.

Gustavo Quintero, DT del ‘Cacique’, definió este martes su lista de convocados para su próximo reto en la temporada. Cabe resaltar que el cuadro albo alisata una formación diferente a la que utilizó en su último partido. Solo tuvieron tres días para preparar este encuentro por la Copa Chile.

Eso sí, en Colo Colo sorprendió el regreso del colombiano Fabián Castillo. Y es que el delantero cafetero no juega desde mediados de agosto, luego del empate 2-2 con Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Este fue su último encuentro antes de sufrir una lesión que lo alejó de los terrenos de juego.

Si bien las últimas noticias no eran alentadoras sobre el diagnóstico del atacante, no fue necesaria una operación. Por este motivo, a principios del presente mes, se le vio entrenando a la par de sus compañeros. Así pues, el colombiano es la gran sorpresa del ‘Cacique’ en su convocatoria para este cotejo.

Es necesario mencionar que 20 futbolistas han sido convocados por parte del cuadro albo. Además, se espera la reaparició de Daniel Gutiérrez en la zaga, al igual que en la mitad de cancha con Lucas Soto. No cabe duda que será un gran partidazo, donde los de Quintero buscarán su clasificación a la gran final.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Cobreloa?

El partido por la semifinal de vuelta de la Copa Chile, está programado para arrancar desde las 5:00 de la tarde (horario en Perú, Ecuador y Colombia). Recuerda que el horario varía según el país en que te encuentres. Por ejemplo, en Argentina, Brasil y Chile iniciará desde las 7:00 de la tarde. Mientras que en España comenzará a la 1:00 de la mañana, del día siguiente.

Colo Colo vs. Cobreloa: ¿en qué canales ver?

El Colo Colo vs. Cobreloa se podrá ver a través de las señales de TNT Sports y Estadio TNT en el país chileno y toda América Latina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.





