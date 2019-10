Toni Kroos, el 'motor' del Madrid y Alemania al que de niño obligaban a jugar descalzo [PERFIL]

Con una madre, Birgit, campeona de bádminton en la República Federal de Alemania, y un padre, Roland, entrenador de fútbol, el destino de Toni Kroos parecía 'condenado' al deporte. Aunque eso sí, " era un flojo, sobre todo para hacer los deberes", reveló su madre precisamente muchos años después. Aunque eso sí, cuando se trataba de fútbol cambiaba la cosa y no había quién lo parará. De hecho, a la fecha aún no hay quien frene al 'motor' de la Selección Alemana y del Real Madrid , un 'tiempista' por excelencia que supo combinar el talento innato con la rígida disciplina.

De niño era tan superior que jugaba descalzo



Toni, junto a su padre y hermano en el Hansa. Toni, junto a su padre y hermano en el Hansa.

La historia de Toni Kroos nació en Greifswald, una ciudad de 55.000 habitantes cerca del mar Báltico, el 4 de enero de 1990 y fue allí donde empezó su romance con el balón.



Estudió en la escuela báltica de Rostock, ciudad en la que su padre trabajaba como entrenador de las categorías inferiores del Hansa, equipo en el que tanto Toni como su hermano Félix empezaron a formarse como jugadores.



Daniel Pabel, compañero de clase de Toni, contó alguna vez que el hoy centrocampista del Real Madrid " casi nunca hacía sus deberes, era un estudiante más bien vago. Nunca consideró importante aprobar con sobresaliente". Eso sí, la profesora Heimann sabía que su virtud más importante, que al final también le llevo a destacar en el fútbol, era otra: "Siempre fue un chico humilde, que mantenía los pies sobre la tierra. Nunca fanfarroneaba con el fútbol, era agradable y simpático".



Aunque lo más increíble en la etapa escolar de Kroos es que sus propios compañeros lo obligaban a jugar descalzo porque el pequeño Toni era demasiado bueno.



Eso sí, muchas veces no podía participar en los partidos con sus demás compañeros porque o bien estaba de torneo con el Hansa, o bien entrenándose con su padre en la Ciudad Deportiva. Pero la única vez que toda la escuela no se lo pensó y liberó a Toni de inmediato fue el día que, siendo juvenil, viajó a Múnich para someterse al reconocimiento médico. " El pobre estaba cansadísimo cuando me llamó. Le dije que no había problema, que estaba excusado", rememoró su profesora.



Pocos días después, los padres de Kroos firmaron su primer contrato como profesional con el Bayern. Aunque Toni Kroos no podía rubricarlo porque no era mayor de edad...

Lo recomendó el propio Franz Beckenbauer

Toni Kroos comenzó el año 2007 jugando en las categorías inferiores del Bayern Munich y tras el Mundial Sub-17, ascendió al primer equipo, aunque en aquel certamen fue visto por el mismo 'Kaiser', quien desde que lo vio supo que el mediocampista sería un crack.



" Al número diez tienes que echarle un ojo. Será un grande, ya verás", le contó Beckenbauer a Gerd Müller.

En la 2012-13, ganó el triplete con Jupp Heynckes en el banquillo, y en el 2013-14 firmó un doblete con Guardiola. (Getty) En la 2012-13, ganó el triplete con Jupp Heynckes en el banquillo, y en el 2013-14 firmó un doblete con Guardiola. (Getty)

En el 2010, Kroos empezó jugando en calidad de cedido, en el Bayer Leverkusen, al que se había marchado un año antes, en enero de 2009. Aunque en ese mismo año 2010, en el verano europeo, desde Múnich le comunicaron que era el momento de volver al club. Y para el 2011 Toni Kroos ya empezaba a ser titular indiscutible en el conjunto alemán.

A Madrid como campeón del mundo

En el 2014, y luego de ser pieza clave en su selección que se alzó como la mejor del Mundial de ese año en Brasil, el por entonces técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti propuso en una de las charlas con Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, director general del club, el nombre de Toni Kroos, a quien ficharon de inmediato por solo 25 millones de euros. Un negocio redondo por tremendo jugador y para lo que llegó a convertirse.



En el 2016 firmó su renovación con el Madrid hasta el 2020. (Getty Images) En el 2016 firmó su renovación con el Madrid hasta el 2022. (Getty Images)

El motor de la Alemania que bailó a Brasil

Toni Kroos debutó con la selección absoluta de Alemania el 3 de marzo de 2010 en un amistoso ante Argentina en el que perdieron por 0-1 y en el que jugó 23 minutos mientras que su primer partido oficial fue el 23 de junio de ese mismo año en el Mundial de Sudáfrica ante Ghana, a la que ganaron por 0-1.



Pero el partido más recordado de Kroos, suyo y de toda su generación, fue aquella goleada por 7 a 1 sobre Brasil en semifinales de la Copa del Mundo de 2014. La selección teutona le metió un tremendo baile en el mismo Mineirao, donde Toni se hizo presente con un doblete, y una brutal exhibición.

Toni Kroos marcó dos tantos en el 7-1 de Alemania ante Brasil. (Getty Images) Toni Kroos marcó dos tantos en el 7-1 de Alemania ante Brasil. (Getty Images)

El palmarés de Toni Kroos

Campeonatos Nacionales:

Bundesliga: 3

​Copa Alemana: 3

​Supercopa Alemana: 3

Copa de Liga: 2

​LaLiga: 1

​Copa del Rey: 1

Campeonatos Internacionales:

Champions League: 4

​Supercopa de Europa: 4

Mundial de Clubes: 5

Mientras que a nivel individual, Kroos ha ganado el premio al Mejor Constructor de Juego del Mundo según la IFFHS en 2014, el Balón de Oro del Mundial Sub-17 del que fue Bota de Bronce y la Bota de Oro del Europeo Sub-17.



También ha sido incluido en el Equipo de las Estrellas del Mundial de 2014 y en el XI Mundial FIFA/FIFPro en 2014 y 2016 y en el Equipo Ideal de la Liga de Campeones en 2016 y 2017.

► Dani Carvajal, el niño que construyó el Real Madrid [PERFIL]



► Víctima de sus raíces: Karim Benzema, el '9' del Real Madrid que Francia nunca adoptó



► Marcelo, el niño que gracias a su abuelo y un real triunfó en el fútbol [PERFIL]



► Lionel Messi: la vida, ficha, goles, estadísticas y éxitos del 'D10S' del fútbol mundial [PERFIL]