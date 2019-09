Un día eres joven... y al otro Kroos se va: el alemán del Real Madrid anuncia la retirada

Tiene 29 años, una edad a la que aún puede rendir al 100% en el fútbol de élite, y más un jugador de su clase: técnica exquisita, trabajo táctico importante y físico impecable. Sin embargo, cree que el momento de dar un paso al lado está cerca. Toni Kroos ve el retiro muy cerca y medita una de las decisiones más importantes de su carrera, según adelantó el medio alemán 'Bild'.



"Creo que después de la Eurocopa 2020 será el momento de reflexionar sobre la retirada. No me mataré si no termino la carrera ganando el Campeonato de Europa", confesó Kroos, quien sigue siendo uno de los pilares del Real Madrid y hoy más que nunca de la Selección de Alemania.



"No creo que pueda seguir jugando al fútbol por mucho tiempo. 33 años es una buena edad para retirarse", había ya declarado el mediocampista campeón del mundo en el 2014 el pasado mes de mayo.

Los relevos

Y de esto que pasa por la cabeza de Kroos está al tanto el Real Madrid y el mismo Zidane, que ya tienen entre sus planes a los posibles relevos como Dani Ceballos (cedido al Arsenal) o Federico Valverde. Además, los posibles fichajes de Pogba, Eriksen, Van de Beek o Bruno Fernandes, son precisamente pensando en la cada vez más cercana salida del alemán.

Toni Kroos llegó al Real Madrid en el 2014 procedente del Bayern Munich y tras ganar la Copa del Mundo de ese año. El mediocampista se convirtió en el noveno alemán en fichar por los madrileños tras Günter Netzer, Paul Breitner, Uli Stielike, Bernd Schuster, Bodo Illgner, Christoph Metzelder, Mesut Özil y Sami Khedira.



Terminó su primera temporada con 2 goles y 15 asistencias en 55 partidos jugados, y con más de 2300 pases con una efectividad en el pase superior al 90% reafirmándose ya en su primera temporada en España en uno de los mejores centrocampistas del continente

