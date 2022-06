Panamá y Costa Rica se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la primera jornada del Grupo B de la Liga de Naciones de la Concacaf. Este compromiso está pactado para el jueves 2 de junio desde las 6:30 p.m. (horario de México y Perú) en el Estadio Rommel Fernández. Asimismo, podrás seguir la transmisión del partido a través de las señales televisivas de TUDN, RPC, Nex TV y Teletica. Depor te trae toda la información que necesitas saber sobre este partido, horarios y canales de TV para que puedas vivir todas las incidencias desde la comodidad de tu casa.

Las Eliminatorias para la Copa del Mundo Qatar 2022 culminaron y por fin se dará el puntapié inicial a la Liga de Naciones de la Concacaf. En este primer partido del Grupo B, Panamá y Costar Rica viven presentes disímiles, pues mientras que los panameños quedaron fuera de la justa mundialista por cinco puntos, los costarricenses están pensando en el duelo del repechaje ante Nueva Zelanda.

Panamá y Costa Rica juegan por la fecha 1 del Grupo B de la Liga de Naciones de la Concacaf. (Video: Selección de Costa Rica / Twitter)

Curiosamente Costa Rica terminó dejando fuera del Mundial a Panamá, por lo que desde el equipo dirigido por Thomas Christiansen ven este duelo como una pequeña revancha por lo sucedido en las Eliminatorias. Luego de haber participado de Rusia 2018, el pueblo panameño se quedó con un sabor amargo al no haber clasificado a su segunda cita mundialista de manera consecutiva.

“Yo siempre quiero ganar y como haz visto la situación que tuvimos como cuerpo técnico, jugadores, y afición pues la decepción de no meternos en la repesca, duele y trae consecuencias como esa pequeña revancha que tendremos ante Costa Rica. Ese partido es tan importante, como los otros dos con Martinica y siempre he dicho que si no respetas al rival, no mereces estar en un Mundial”, manifestó el estratega de los ‘Canaleros’ en conferencia de prensa.

Sin embargo, en otro momento del diálogo con la prensa, cuando fue consultado sobre su renovación al mando de la dirección técnica de Panamá, el DT hispano-danés no dio cuerda a especulaciones. “Esto lo he hablado con la federación, la vez pasada en la conferencia anterior di detalles sobre la renovación, pero ya estamos en competencia y prefiero hablarlo después”, añadió enfáticamente.

Estos fueron los futbolistas citados por Christiansen: los porteros Luis Mejía, Orlando Mosquera y César Samudio; los defensores Jiovany Ramos, Fidel Escobar, Roderick Miller, César Blackman, Amir Murillo, Erick Davis y Samir Ramírez, los mediocampistas Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Abdiel Ayarza, Aníbal Godoy, Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez, Freddy Góndola y Alberto Quintero; y a los delanteros César Yanis, Ismael Díaz, Rolando Blackburn, Cecilio Waterman y Gabriel Torres.

Panamá vs, Costa Rica: horarios del partido

País Hora Perú 6:30 p.m. México 6:30 p.m. Colombia 6:30 p.m. Panamá 6:30 p.m. Costa Rica 5:30 p.m. Argentina 8:30 p.m. Chile 7:30 p.m. Ecuador 6:30 p.m. Paraguay 7:30 p.m.

En lo que respecta a Costa Rica, estos se encuentran mentalizados en el partido del repechaje ante Nueva Zelanda, el cual se disputará el martes 14 de junio desde las 8:00 a.m. en el Estadio Ahmad Bin Ali de Qatar. A diferencia de otras ediciones de la repesca mundialista, esta se jugará en campo neutral y a partido único. Los neozelandeses quieren sacarse la espina no haber ido a Rusia 2018 tras perder con Perú en 2017, por un global de 2-0 en contra.

“En una de las conversaciones fue no hablar absolutamente nada de eso, hasta que se dé la posibilidad de estar en el Mundial, después de allí se hablará y se tomará la mejor decisión, pero le soy honesto estoy muy contento, la gente me ha tratado sorpresivamente bien y eso es lo mejor para estar en algún lado. Este país es muy lindo, es muy especial en muchas cosas”, manifestó Luis Fernando Suárez, técnico de los ‘Ticos’, en la previa del compromiso.

“La vida de un entrenador dirigiendo a un equipo es demasiado efímera, así como hoy puede haber mucha alegría y mañana por cualquier circunstancia se dan cosas diferentes, uno tiene que hacer las cosas como deben ser y cuando se concrete algo se comenta. Es mejor tener la tranquilidad para todos, para mí y el presidente”, acotó el estratega colombiano.

Panamá vs. Costa Rica: posibles alineaciones

Panamá : Luis Mejía, Michael Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Eric Davis, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Édgar Bárcenas, Freddy Góndola, Alberto Quintero y Rolando Blackburn. DT: Thomas Christiansen.

: Luis Mejía, Michael Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Eric Davis, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Édgar Bárcenas, Freddy Góndola, Alberto Quintero y Rolando Blackburn. DT: Thomas Christiansen. Costa Rica: Esteban Alvarado, Ricardo Blanco, Kendall Waston, Francisco Calvo, Ronald Matarrita, Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Aaron Suárez, Gerson Torres, Joel Campbell y Johan Venegas. DT: Luis Fernando Suárez.

Panamá vs. Costa Rica: ¿dónde se jugará el partido?





