Este lunes 12 de agosto se disputará el Trofeo Joan Gamper 2024 y el Barcelona enfrentará a AS Mónaco en lo que será la edición número 59 de este encuentro bastante tradicional para la ciudad de Cataluña y de los seguidores blaugranas en específcico. Mira la transmisión de Barcelona vs. AS Mónaco EN VIVO a través de TV3 en directo, a partir de las 8:00 p.m. (horario peninsular). Cabe destacar que Barcelona no pierde este partido desde la edición del 2012, cuando cayó ante Sampdoria por la mínima diferencia. Además, en 46 ocasiones se han llevado el triunfo, con apenas 12 derrotas. Sigue aquí el partido minuto a minuto.

¿Cómo ver partido Barcelona vs. AS Mónaco en vivo?

Fecha: lunes 12 de agosto 2024.

lunes 12 de agosto 2024. Lugar: Estadio Olímpico de Montjuic.

Estadio Olímpico de Montjuic. Hora: 8:00 p.m. (hora peninsular).

8:00 p.m. (hora peninsular). Canal TV: TV3

TV3 Streaming: web oficial TV3 en directe

¿Dónde ver TV3 en directo y seguir Barcelona vs. Monaco en vivo?

La transmisión del partido de Bacelona vs. Monaco de este lunes 12 de agosto va por TV3 en directo, señal de Cataluña que transmitirá el duelo por el Trofeo Joan Gamper. Es de TV abierta pero solo si lo sintonizas desde la ciudad de Barcelona y está disponible en Orange TV, Vodafone y Movistar+. Recuerda que también puedes verlo en señal terrestre digital y de esta manera podrás verlo desde cualquier ciudad en España.

Vale resaltar que el canal que se ve fuera de Cataluña es TV3 Cat, que es una emisión internacional que está disponible para diversos operadores de Internet y satélite si es que es fuera del territorio español. Además, TV3 Cat no emite el mismo contenido que el canal principal de Cataluña.