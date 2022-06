España vs. Suiza se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido de la tercera jornada de la Liga 1 y Grupo 2 de la UEFA Nations League, este jueves 9 de junio del 2022 desde la 1:45 p.m. (horario peruano) en el estadio de Ginebra. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido por Depor, así como la transmisión del encuentro por la señal de ESPN y STAR Plus (América Latina) y TVE (España).

La ‘Roja’ desea recuperarse para seguir en carrera por la primera posición de la zona. El equipo liderado por Luis Enrique empató 1-1 en casa contra Portugal e igualó 2-2 frente a República Checa como visitante. En tanto, los suizos sufrieron un par de reveses duros: caídas ante checos (2-1) y lusos (4-0).

¿A qué hora juegan España vs. Suiza por la UEFA Nations League?

Perú – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

México – 1:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

“Los dos primeros resultados no han sido los esperados, es evidente que necesitamos puntuar y ganar el partido para tener opciones de estar en la próxima ‘Final Four’”, analizó Luis Enrique. Para recuperar el terreno perdido, el DT de España volverá a confiar en Pau Torres por el lesionado Aymeric Laporte. En la volante debe retornar Sergio Busquets y en delantera Álvaro Morata.

De su lado, Suiza recibió seis goles en dos compromisos, una situación que preocupa al seleccionador Murat Yakin. “Fueron dos partidos fuera con problemas defensivos serios. Lo que queremos es dar la vuelta a la situación. Queremos ser eficaces y dar un giro a la manera en la que hemos empezado”, expresó el preparador.

¿Qué canal pasa el España vs. Suiza?

Para ver el partido entre España y Suiza de la UEFA Nations League hay tres opciones en canales de TV. Si estás en México y Centroamérica podrás verlo en SKY HD. Si te encuentras en Sudamérica puedes seguirlo en ESPN. Finalmente, si estás en España debes verlo en TVE La 1.

¿Dónde ver el partido España vs. Suiza por la UEFA Nations League?

Para ver la transmisión online del partido entre España y Suiza hay varias opciones. Si vives en Sudamérica puedes seguirlo en Star Plus. Si te encuentras en México debe verlo en Blue To Go Video Everywhere. Finalmente, si estás en España podrá ver el partido en RTVE.es, fuboTV España y UEFA TV.

España vs. Suiza: posibles alineaciones del partido

España: Sommer; Rodríguez, Schar, Akanji, Widmer; Vargas, Shaquiri, Freudler, Sow; Mbolo, Okafor.

Suiza: Unai Simón; Azpilicueta, Iñigo Martínez, Pau Torres, Jordi Alba; Busquets, Gavi, Carlos Soler; Marco Asensio, Ferran Torres, Álvaro Morata.

¿Dónde juegan España vs. Suiza por la UEFA Nations League?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.