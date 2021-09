TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Brasil ONLINE por Eliminatorias Qatar 2022 desde Sao Paulo

TyC Sports EN VIVO y EN DIRECTO: este domingo 5 de septiembre transmiten ONLINE TV el Argentina vs. Brasil desde el Estadio Arena de Corinthians de Sao Paulo. Sigue LIVE AHORA este partido y todos los encuentros de la fecha 6 de Eliminatorias Qatar 2022 en las señales habilitadas para el territorio nacional. TyC Sports también estará encargado de la televisación del fútbol de Conmebol. Además, en Depor podrás disfrutar de todas las incidencias con el minuto a minuto más completo que tenemos para ti.

TyC Sports es un canal argentino con operaciones por cable encargado de la transmisión de los mejores eventos deportivos en el planeta como la Champions League, Superliga Argentina, entre otros. Como era de esperarse, para este año el citado canal ofrece a su audiencia la transmisión de Eliminatorias Qatar 2022.

Según información del diario Clarín, TyC Sports es la primera señal dedicada al deporte en el país. Desde 1994, su pantalla ofrece los acontecimientos deportivos más destacados, como los encuentros de las selecciones nacionales de fútbol y basquetbol, Copa Davis, Mundiales de fútbol y Juegos Olímpicos, entre otros.

Más del Argentina vs. Brasil

Brasil tuvo que cambiar a 11 de los jugadores convocados inicialmente por la negativa de los clubes de la liga inglesa y algunos de la rusa que negaron cederlos para sus selecciones suramericanas por razones sanitarias frente a la pandemia del coronavirus.

No obstante, Scaloni consideró que a pesar de las bajas “Brasil es un rival importante, juegue quien juegue. Vienen de una racha positiva increíble y tienen jugadores de enorme calidad en cualquier posición y son del máximo respeto”.

“Brasil sigue siendo Brasil, con un gran entrenador que buscará otras opciones, que las tiene, y por eso será un rival de máxima dificultad y tomamos el partido de la misma manera que lo tomamos con Venezuela, más allá de quién sea el rival”, agregó el técnico de 43 años y exdefensa de varios clubes de la Liga italiana.

Justo sobre un eventual partido ante Italia, para enfrentar a los ganadores de las últimas Copa América y Eurocopa, Sacaloni manifestó que desconoce esa propuesta.

“No tengo conocimiento, de eso se habla solo en la prensa y no sé nada. No estoy enfocado en eso ahora, sinceramente, no tengo información ni oficial ni extraoficial”, apuntó.

Sobre el “peso” de haber ganado la Copa América y su reflejo en las competiciones venideras, como la actual eliminatoria mundialista, Scaloni dijo que tras conquistar el título “tuvimos después que ir a Venezuela a ganar el partido y esto no acaba”.

“No es porque ganamos la Copa es que vamos a relajarnos. Esto sigue”, subrayó el estratega, haciendo énfasis también en el invicto que tienen en la eliminatoria: “No somos invencibles. Lo importante es que si lo perdemos nos sintamos bien por la forma en que jugamos”.





