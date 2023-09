Inter Miami vs. Houston Dynamo se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 27 de septiembre, por la gran final de la US Open Cup 2023. El encuentro, que tendrá a Lionel Messi, se llevará a cabo en el DRV PNK Stadium y arrancará desde las 7:30 de la noche (hora peruana y dos más en Argentina), bajo la transmisión de los canales TyC Sports, Telemundo, Universo, Claro Sports y Movistar Liga de Campeones para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. También puedes engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por Depor.

Inter Miami se alista para el duelo ante Houston Dynamo. (Video: Inter Miami)

Inter Miami vs. Houston Dynamo: probables alineaciones

Inter Miami: Drake Callender; Noah Allen, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov y DeAndre Yedlin; Robert Taylor, Sergio Busquets, David Ruiz, Benjamín Cremaschi; Leonardo Campana y Josef Martínez.

Houston Dynamo: Steve Clark; Franco Escobar, Teenage Hadebe, Micael dos Santos Silva, Griffin Dorsey; Héctor Herrera, Caicedo Mosquera; Nelson Quiñones, Arthur y Adalberto Carrasquilla; Corey Baird.