Bien se dice en Chile que si no se sufre no se es ‘azul’. Y ese dicho se cumplió a cabalidad este domingo, cuando la ‘U’ obró el milagro y logró remontar un 0-2 que le parecía condenar a jugar la Segunda División este año. Las celebraciones y reacciones no se ha hecho esperar en redes sociales, pero hay una en especial que ya es viral: la del llanto de un niño, Santi, que simplemente se quedó sin palabras tras el pitazo final en el estadio El Teniente de Rancagua.

En las imágenes, que ya dan la vuelta al mundo, aparece el menor que apenas da crédito de lo que acaba de vivir y solo llora, claro está, de felicidad. “‘¿Santi, por qué lloras?’, le pregunta una mujer, aparentemente su madre. ‘Porque ganó la U’, contesta el pequeño”.

Aunque no hay más palabras, sus gestos y emoción lo dicen todo. Y así seguro vivieron todos los hinchas ‘azules’ una jornada histórica, en la que parecían condenados a la B, hasta en que en dos minutos su suerte cambió por completo.

Agónica remontada

La Calera ganaba 2-0 y hasta con comodidad con goles de Pedro Sánchez y Sebastián Sáez. Pero a los 84′, Ramón Arias empezaba a escribir una tarde histórica en el Estadio El Teniente, con un gol que daba esperanzas a los de Cristian Romero.

En los descuentos, en el minuto 93, el mismo Arias se alzaba como héroe al marcar el 2 a 2 que, hasta ese momento, enviaba a la ‘U’ de Chile a jugar el partido de la promoción, pues Huachipato de Mario Salas ganaba 3-1. Sin embargo, apareció el hijo pródigo.

A los 94 minutos, la figura y tantas veces cuestionado Junior Fernandes, que volvió este año al equipo del cual es hincha, se confirmó como predestinado al anotar el 3-2 de la remontada que le daba a la U la salvación absoluta con 39 unidades en el puesto 11.

