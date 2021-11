No te pierdas este partidazo HOY, U. de Chile vs. U. Católica se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | TV) en el encuentro por la fecha 31 del Campeonato Nacional 2021. Sigue el cotejo este domingo 7 de noviembre a partir de las 10:00 a.m. (hora peruana) con la transmisión STREAMING HD LIVE OFICIAL por las señales de TNT Sports y Estadio TNT. Los ‘Cruzados’ son líderes del torneo local y llegan a este encuentro tras derrotar 4-0 al Antofagasta. Mira toda la programación y conoce los canales TV por la web de Depor.com.

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local se encuentra motivado por la victoria obtenida en la fecha pasada, mientras que la visita necesita con urgencia volver a la senda del triunfo tras haber caído frente a Ñublense.

La U. Católica derrotó 4-0 a D. Antofagasta en su duelo anterior. En los últimos 4 enfrentamientos disputados se ha quedado con la victoria en 3 de ellos y solo ha sido derrotado en 1 ocasión.

U. de Chile vs. Universidad Católica: horarios en el mundo

Perú : 10.00 a.m.

: 10.00 a.m. México: 9.00 a. m.

Colombia : 10.0 a. m.

: 10.0 a. m. Ecuador: 10.0 a. m.

Bolivia : 11.00 a. m.

: 11.00 a. m. Paraguay: 11.00 a. m.

Venezuela : 11.00 a.m.

: 11.00 a.m. Chile: 12:00 p. m.

Argentina : 12:00 p. m.

: 12:00 p. m. Uruguay: 12:00 p. m.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador.

En la previa de este encuentro, el jugador de la U. Católica, Luciano Aued, mencionó que respeta a los oponentes, pese a que luchan por evitar el descenso. “Son partidos muy especiales, es cierto que ellos no vienen de la mejor manera, pero es un rival que vendrá a jugarse todo y el resultado dependerá mucho de lo que hagamos nosotros. Estamos yendo partido a partido y esta será una final más”, señaló para TNT Sports.

Por otra parte, también se refirió sobre los polémicos comentarios del DT de Colo Colo, Gustavo Quinteros, quien señaló que el campeonato estaba desvirtuado. “A mí me parece que el torneo se compitió de igual forma todo el año. A algunos les tocó perder más jugadores que otros, pero las reglas estuvieron claras desde un principio y había que cumplirlas”, mencionó.

Actualmente, la Universidad Católica es líder en la tabla de posiciones con 56 puntos y 18 triunfos, mientras que la U. de Chile llegó a las 34 unidades y se ubica en el décimo cuarto lugar. El árbitro designado para el cotejo es Julio Bascuñán.

U. de Chile vs. Universidad Católica: probables alineaciones

Universidad de Chile: De Paul, Barrios, Gonzáles, Arias, Carrasco, Galani, Sandoval, Lobos, Cañete, Gatica y Larrivey.

Universidad Católica: Pérez, Cornejo, Asta-Buruaga, Ampuero, Huerta, Cornejo, Leiva, Fuentes, Aued, Valencia, Orellana y Zampedri.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR