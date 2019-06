¡Sale el campeón! Ucrania vs Corea del Sur vía DirecTV Sports: chocan por la gran final del Mundial Sub 20

Ucrania vs. Corea del Sur vía DirecTV (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) miden fuerzas este sábado 15 de junio, por la final del Mundial Sub 20 Polonia 2019, en el estadio Miejski Widzewa, en Lódź, desde las 11:00 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.



Ambas selecciones vienen de dar la sorpresa en semifinales, al dejar en el camino a Italia y Ecuador, respectivamente. De hecho, por el partido del tercer lugar, el elenco sudamericano se impuso por la mínima diferencia y consiguió podio.

Este duelo será transmitido por la señal de DirecTV Sports en Sudamérica. En México y Centroamérica por TDN. En Estados Unidos vía Fox Sports 2 y Univisión Deportes. Streaming internacional por Fanatiz USA y DailyMotion.

Las selecciones de Ucrania y Corea del Sur juegan este sábado al todo o nada por el título mundial Sub 20. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Ucrania vs. Corea del Sur - horarios en el mundo



11:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:00 horas en Venezuela, Bolivia

13:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia)

18:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

La selección ucraniana, comandada por el portero madridista Andriy Lunin, y el combinado de Corea del Sur, orquestado por la magia del valencianista Kangin Lee, disputarán su primera final mundialista en Lodz para decidir el próximo campeón de la Copa Mundial sub-20.



Ucrania llega a la final tras completar un torneo 'perfecto': invicta en fase de grupos, y capaz de batir a todos sus rivales en las eliminatorias (Panamá, Colombia e Italia) en el tiempo reglamentario y sin apenas conceder goles, encajando solo en octavos ante Panamá con el choque resuelto, en un partido que terminó 4-1.



Que la selección de Petrakov es el equipo más sólido del torneo está fuera de toda duda. Su fiabilidad defensiva ha sido su mejor argumento para anular a sus rivales y proteger los resultados favorables con eficacia siempre que se han adelantado en el marcador.



Además, la habilidad del entrenador ucraniano para diseñar planes en los que ellos planteen las preguntas, por más que se repitan una y otra vez, y sean sus adversarios quienes tengan que encontrar las respuestas ha reforzado aún más la armonía del grupo y la noción de que con una idea trabajada y optimizada se puede competir contra el talento.

Corea del Sur terminó segunda en el grupo F, detrás de Argentina por diferencia de goles, y en octavos eliminaron a Japón trde vencer por 1-0.

En cuartos de final, los surcoreanos vencieron en tanda de penales (3-2) a Senegal, luego de igualar 3-3 en 120 minutos de juego, mientras que en semifinales, dejaron en el camino a Ecuador (1-0).

Dos equipos optimizados, trabajados, enrevesados y complejos, poco vistosos pero muy efectivos, pero, sobre todo, competitivos. Capaces de trasladar su ritmo bajo, la viscosidad de su repliegue y sensación de estar atrapado en una trampa a sus rivales, Ucrania y Corea del Sur, Lunin y Kangin Lee, buscarán el oro mundialista por primera vez en la historia de sus respectivas federaciones.



Con información de EFE

