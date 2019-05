Uruguay vs. Honduras: fecha, horarios y canales TV del partidazo en Lublin por el Mundial Sub 20 2019

Uruguay y Honduras juegan (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía DirecTV Sports ONLINE TV por la segunda jornada del Mundial Sub 20 de Polonia 2019 en Arena Lublin. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 11:00 horas en Perú y en México. Se viene un partidazo entre los 'Celestes', un equipo remodelado, y unos 'Centroamericanos' que saltarán al campo con lo mejor de su arsenal.



Luego de su convincente triunfo ante Noruega (3-1) en su estreno en el Mundial Sub 20 de Polonia, Uruguay sellará su pase a octavos de final en caso de ganar el lunes a una Honduras que se juega su continuidad en el torneo y su honor luego de caer goleada ante Nueva Zelanda (5-0).



Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Uruguay y Honduras.



Uruguay vs. Honduras: horarios y canales en el mundo

México - 11:00 a.m. | DirecTV Sports

Ecuador - 11:00 a.m. | DirecTV Sports

Perú - 11:00 a.m. | DirecTV Sports

Colombia - 11:00 a.m. | DirecTV Sports

Bolivia - 1:00 p.m. | DirecTV Sports

Chile - 1:00 p.m. | DirecTV Sports

Paraguay - 12:00 p.m. | DirecTV Sports

Argentina - 1:00 p.m. | DirecTV Sports

Uruguay - 1:00 p.m. | DirecTV Sports

España - 6:00 p.m. | DirecTV Sports

'Charrúas' y 'catrachos' se enfrentan en Lublin, con arbitraje del español Jesús Gil Manzano, en partido correspondiente a la segunda fecha de la llave C, que completa el duelo entre Nueva Zelanda y Noruega. La victoria ante el conjunto escandinavo con golazos de Darwin Núñez (21), Francisco Ginella (29) y Brian Rodríguez (87) dejó a la 'Celestita' como una de las sensaciones de la primera fecha, y como clara favorita ante la 'H'.

Sin embargo, ese partido causó una baja importante en las filas uruguayas, la del central del FC Barcelona B Ronald Araújo, obligado a ser sustituido al descanso ante Noruega por unas molestias en la cabeza y en los ojos, que le produjeron visión borrosa.



Una derrota ante Uruguay prácticamente privará a Honduras de acceder por primera vez a la ronda de octavos en un Mundial Sub 20, tras haber caído en la fase de grupos en las siete ediciones anteriores en que estuvo presente en la cita planetaria, mientras que el triunfo uruguayo daría con la 'Celestita' en octavos, una ronda que alcanzó en los tres últimos Mundiales Sub 20.



El componente anecdótico del choque lo ofrece el hecho de que el último director técnico del seleccionado Sub 20 charrúa, y maestro del actual entrenador Gustavo Ferreyra, es el actual seleccionador de la 'H' absoluta, Fabián Coito. En la llave D, Nigeria y Ucrania, que sumaron los tres puntos en la primera fecha, disponen de la oportunidad de clasificar a octavos si derrotan respectivamente a Estados Unidos y Catar.



► Están confiados: 13 jugadores que tienen el puesto asegurado en la plantilla del Barcelona 2019-20 [FOTOS]



► Ya no soporta a 'CR7' y negocia con Real Madrid: el crack de la Juventus que da el 'batacazo' del mercado



► "Me quedo en el Real Madrid": el jugador que está seguro que Zidane y Florentino lo quieren para el 2019-20



► ¡Ahora sí, fíchenlo! El crack que interesa más que nunca al Barça tras la derrota copera ante Valencia