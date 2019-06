Y siempre el VAR: los memes tras el empate que le sacó Japón a Uruguay en la Copa América 2019 [FOTOS]

En la previa, el Uruguay vs. Japón parecía un duelo que el cuadro sudamericano podía resolver sin muchos problemas. Sin embargo, los asiáticos sorprendieron en el choque por la segunda jornada del Grupo C de la Copa América 2019 y se llevaron un empate del Arena do Gremio de Porto Alegre.

El encuentro terminó igualado 2-2 y en las redes sociales hubo reacciones inmediatas por el desarrollo del juego. Los usuarios de Internet crearon divertidos memes representado algunas escenas de compromiso.

En una de las imágenes compartidas en Facebook, los cibernautas recordaron el penal a favor de Uruguay. Esta falta fue revisada con la ayuda del VAR y luego Luis Suárez de encargó de convertir en el 1-1 parcial.

Los jugadores de Japón tuvieron un buen rendimiento a lo largo de los 90 minutos. Por ello, los fanáticos creían que el cuadro que saltó a la cancha era el de Supercampeones, el famoso anime de este país.

