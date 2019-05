¡Celebra La Celeste! El golazo de Núñez para el 1-0 de Uruguay ante Noruega por el Mundial Sub 20 [VIDEO]

Gritalo Sudamérica. Darwin Núñez marcó un golazo en el Uruguay vs. Noruega que significó el 1-0 para la Celeste en el Mundial Sub 20 que se disputa en Polonia.



A los 21 minutos del primer tiempo, Uruguay intentó salir jugando desde su campo, pero no tuvo comodidad para hacerlo. El cuadro escandinavo presionaba en los tres cuartos de cancha y esto obligó a que el central Ronald Araujo lance un pelotazo. Pero no fue uno cualquiera, sino uno dirigido.



El receptor fue Darwin Núñez que controló el balón y quedó perfilado para, con pierna derecha, lanzar un fuerte remate con el borde externo que sombreó al portero y se metió al arco. Gol charrúa que se gritó con el alma.



Uruguay fue el tercer equipo sudamericano en presentarse en el Mundial Sub 20 que se disputa en Polonia. La celeste comparte el grupo C junto a Nueva Zelanda y Honduras

Darwin Núñez marcó el 1-0 para Uruguay (Captura y video: DirecTV / Fuente: FIFA)

