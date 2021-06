Indignación es lo que sienten Diego Godín y José María Giménez por la decisión del VAR que anuló un gol marcado por Jonathan Rodríguez en el primer tiempo del Uruguay vs. Paraguay. Los defensores de la ‘celeste’ compartieron mensajes en redes sociales para expresar su posición por la jugada que pudo cambiar el 0-0 final en el duelo por las Eliminatorias.

“Vergüenza, Conmebol”, escribió el futbolista del Cagliari y mostró la acción mencionada en el compromiso en el estadio Centenario de Montevideo. El experimentado zaguero continuó contra imagen más mediante la misma vía y añadió: “De otro ángulo, por las dudas”, manifestó el jugador de 35 años en Twitter.

En la misma línea se mantuvo José María Giménez, compañero en la zaga de Godín. El hombre del Atlético de Madrid fue más irónico para presentar la escena que contiene la conquista invalidada al ‘Cabecita’ Rodríguez: “Hay algo que me pierdo, se ve…”, escribió el central uruguayo en las redes.

¿Por qué reclaman en Uruguay?

La gran polémica del partido llegó a los 23 minutos. El delantero celeste Jonathan Rodríguez marcó un gol que fue anulado a instancias del línea primero, y tras chequeo del videoarbitraje después, por posición adelantada de Matías Viña, quien sí estaba en fuera de lugar pero no participó de la jugada de gol.

La protesta del ‘Maestro’ Tabárez

Después del partido en casa, Óscar Washington Tabárez, entrenador de Uruguay, criticó las decisiones de los encargados del videoarbitraje luego de que se utilizara la tecnología para anular un gol, por presunto offside, de su equipo frente a Paraguay.

🤔 Hay algo que me pierdo se ve.... pic.twitter.com/EQnn69FdDT — Jose Maria Gimenez (@JoseMaGimenez13) June 4, 2021

“Si seguimos así, vamos a tener que poner un VAR del VAR porque no puede ser”, dijo el DT en entrevista con la plataforma de la Asociación Uruguaya de Fútbol AUF TV, tras el empate 0-0 de las selecciones charrúa y guaraní en el estadio Centenario en Montevideo.

“Cuando un jugador está adelantado, no le llega la pelota o no se dirige a él no puede ser sancionado un fuera de juego. Se distinguían bien las camisetas. El jugador adelantado era Viña, y la posición de (Matías) Vecino, que fue el que recibió el rebote o el que continuó la jugada, era totalmente regular”, sentenció el DT.

De otro angulo por la dudas 🤦🏻‍♂️ https://t.co/3wW7XJqEa0 — Diego Godín (@diegogodin) June 4, 2021





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.