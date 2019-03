Uruguay vs Uzbekistán: fecha, hora y canal del duelo por China Cup 2019 

Uruguay vs Uzbekistán se enfrentan este viernes 22 de marzo EN VIVO y EN DIRECTO desde la ciudad de Nanning por las semifinales de la China Cup 2019 , donde los 'charrúas' saldrán a defender el título que lograron el año pasado tras vencer a Gales por 1 a 0. El encuentro se jugará desde las 6:35 p.m. (hora peruana). Sigue la transmisión del encuentro por la señal de DirecTV Sports; y el MINUTO a MINUTO de Depor.com.

El seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, aseguró este miércoles que debe pensar en el equipo y no en las ausencias de Luis Suárez y Edinson Cavani, quienes por lesión se perderán el torneo.



Si bien el entrenador de la 'Celeste' remarcó que ambos futbolistas son "insustituibles", subrayó que dentro del plantel hay otros jugadores "muy buenos y de mucha experiencia deportiva".



Respecto a la oncena que piensa utilizar para el debut de Uruguay, ante Uzbekistán, Tabárez aseguró que aún no la tiene decidida porque todavía no llegaron todos los convocados y algunos de ellos solo van a tener un entrenamiento antes del primer partido.



Uruguay vs Uzbekistán: horarios del partido:

Colombia: 6:35 a.m.

​Perú: 6:35 a.m.

Ecuador: 6:35 a.m.

Argentina: 8:35 a.m.

Uruguay: 8:35 a.m.

Estados Unidos (Miami): 7:35 a.m.

México: 5:35 a.m.

"Esa es una gran desventaja que tenemos en cuanto a la preparación", apuntó el entrenador de 72 años.



Por otra parte, el 'Maestro' destacó que no se aventura a decir que la edición 2019 del torneo va a ser más fácil ni más difícil que la anterior, pese a que esta vez no habrá equipos europeos, como en 2018, con la presencia de Gales y República Checa.



En cuanto a la organización, Tabárez apostilló que el año pasado, cuando los charrúas ganaron la copa, hubo "mucha profesionalidad" y fue mucho público a ver los partidos, algo que cree que volverá a suceder en el torneo que comienza el próximo 21 de marzo.



Por su parte, el capitán, Diego Godín, aseguró durante la conferencia de prensa que está feliz por estar "un año más" disputando la copa en el gigante asiático.



"Para nosotros más allá del torneo o del partido que se esté jugando siempre es importante juntarnos, es un motivo de alegría y una nueva oportunidad de reencontrarnos con compañeros que llevamos muchos años y con otros chicos nuevos que están haciendo sus primeras armas en la selección", remarcó Godín.



Asimismo, destacó la importancia del torneo, ya que servirá a Uruguay como preparación para la Copa América que se disputará en Brasil desde el próximo 14 de junio.



La 'Celeste' debutará en la China Cup este 22 de marzo y disputará la final o el tercer lugar tres días más tarde ante China o Tailandia, dependiendo los resultados de la primera jornada. EFE

