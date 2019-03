¡Conectados desde Nanning! Uruguay vs. Uzbekistán juegan por la China Cup 2019

Uruguay vs. Uzbekistán (EN VIVO | EN DIRECTO | STREAM LIVE | ONLINE TV) juegan por la China Cup 2019 en el Guangxi Sports Center Stadium de Nanning por transmisión de Gol TV y DirecTV Sports. Sigue el MINUTO A MINUTO por Depor.com. Los dirigidos por Oscar Washington Tavárez quieren levantar el trofeo que consiguieron el año pasado.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Uruguay y Uzbekistán.



Uruguay vs. Uzbekistán: horarios en el mundo

Perú: 6:35 a.m.

Colombia: 6:35 a.m.

Ecuador: 6:35 a.m.

Uruguay: 8:35 a.m.

Argentina: 8:35 a.m.

Chile: 8:35 a.m.

México: 6:35 a.m.

Uruguay venció a Gales en la final de la China Cup 2018. (Getty) Uruguay venció a Gales en la final de la China Cup 2018. (Getty)

Los 'charrúas' quieren revalidar su título de campeón de la China Cup obtenido el año pasado, en un encuentro en el que los celestes no contarán con Luis Suárez y Edinson Cavani. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en China Cup.

Las lesiones le jugaron una mala pasada al equipo que orienta el DT Óscar Tabárez, que se fue quedando con menos cartas en la manga de las esperadas por las bajas del dúo explosivo de atacantes de Uruguay.

El lunes, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) informó de la salida de Suárez del equipo armado para el torneo asiático por lesión, tras el encuentro del pasado domingo entre el Barcelona y el Betis. Suárez sufrió en ese encuentro un esguince de tobillo en el pie derecho. Su salida del once titular se sumó a la de Edinson Cavani, el goleador del PSG, con una lesión en el recto anterior del cuádriceps derecho por la que está en rehabilitación.

No es la primera vez que el dúo estelar de la Celeste queda en conjunto fuera de competencia. Tal vez la ocasión más notoria fue en el inicio de la clasificatoria sudamericana a Rusia 2018, cuando ambos debieron esperar para integrarse al equipo por suspensiones.

Para Tabárez la situación tiene contras, pero también algún pro. El DT no tendrá su arsenal en pleno con estas dos ausencias notables, pero podrá experimentar nuevas variantes de ataque, lo cual se vuelve una situación valiosa pensando en el futuro de la ofensiva celeste tras años de dominio de estas dos megaestrellas.

"No es la primera vez que jugamos partidos sin Suárez y sin Cavani. Son insustituibles. Pero cuando no van a estar no tenemos que pensar en ellos sino en el equipo, y hay jugadores muy buenos y de mucha experiencia deportiva, delanteros que están jugando en la liga española y en la liga mexicana" con los que buscará "la mejor expresión posible" del combinado, manifestó el DT en rueda de prensa en China difundida en la cuenta oficial de la selección uruguaya en Twitter.

Tabárez no hizo demasiadas innovaciones en su equipo, que tiene la habitual mezcla de experiencia y juventud que caracteriza a las selecciones del experimentado estratega desde que, antes del Mundial de Rusia-2018, inició un proceso de renovación generacional.

Los uruguayos, comandados por el capitán Diego Godín (Atlético de Madrid), que igualará a Maxi Pereira como el jugador con más partidos en la historia de 'La celeste' con 125 partidos disputados, debutarán contra Uzbekistán, un rival al que conocen bien por haber disputado el partido despedida antes del Mundial Rusia 2018, encuentro que los celestes ganaron por 3-0 en Montevideo.

El ganador de este partido en China jugará la final contra Tailandia que venció a China por 1-0 en el primer partido de en esta serie de amistosos FIFA. Los celestes ya fueron campeones de este torneo el año pasado.

Uruguay vs. China: posibles alineaciones

Uruguay: Fernando Muslera - Diego Godín (capitán), José María Giménez, Martín Cáceres - Diego Laxalt, Nahitan Nández, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino - Cristhian Stuani y Maximiliano Gómez. DT: Oscar Tabárez.



Uruguay vs. China: programación Amistosos Internacionales

