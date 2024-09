Desde el estadio Monumental de Maturín, Venezuela vs Uruguay (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 8 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Las acciones serán este martes 10 de setiembre desde las 6:00 p.m. (horario de Venezuela, una hora más en Uruguay y una hora menos para Perú). La ‘Vinotinto’ llega a este duelo dolida luego de caer 4-0 ante Bolivia en El Alto, por lo que buscarán volver al triunfo frente a la ‘Celeste’ de Marcelo Bielsa, que en casa frente a Paraguay cedió puntos. Si quieres ver este partido, la transmisión estará disponibles por la señal de Televen y TVES para Venezuela; mientras que en Uruguay, este encuentro podrás vivirlo en AUFT TV, Antel TV y DSports; en Perú, será transmitido por GOLPERU. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV ni Pelota Libre, señales piratas. No te pierdas todos los detalles de este cotejo en la web de Depor.





Venezuela vs Uruguay: juegan por la fecha 8 de Eliminatorias 2026. (La Vinotinto)