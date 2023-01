Uruguay vs. Venezuela se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este martes 24 de enero por la fecha 3 del Grupo B del Sudamericano Sub 20. El partido, que se llevará a cabo en Estadio Deportivo Cali, está programado para iniciar desde las 5:00 p.m. (horario peruano). El duelo será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DIRECTV Sports, D GO, Latina, Libre Fútbol, TyC Sports y Gol Caracol. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.





Uruguay enfrentará a Venezuela por la fecha 3 del Sudamericano Sub 20 (Video: @Uruguay)





Uruguay vs. Venezuela: probables alineaciones

Uruguay: Rodríguez; Ponte, Boselli, González, De Ritis; González, Díaz, Chagas; Siri, Rodríguez y Sánchez.

Venezuela: Rodríguez; Cova, Gómez, Uzcátegui, Rivas; Carmona, Ortega; Chacón, Segovia, Alcócer y Riasco.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.