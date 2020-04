De esas oportunidades que solo aparecen una vez en la vida. Raphael Varane lleva años en la élite y es uno de los mejores defensores del fútbol mundial, y el reemplazante natural de Sergio Ramos en el Real Madrid. Sin embargo, su historia pudo ser distinta si solo dos meses antes de llegar al Bernbéu el Bayern Munich así lo hubiese querido.

Así lo ha revelado el exjugador del Bayern Willy Sagnol, quien en el 2011 ejercía como ojeador del club por territorio francés. El ahora entrenador ha revelado que ofreció a Varane en aquel momento, pero que no culmino finallmente la operación por ser el ahora madridista demasiado joven y caro.

“Un día un amigo me llamó y me dijo que debía ver a un joven superinteresante. Entonces cuando se lo pasé todo al Beyern, me dijeron que todavía era demasiado caro para un joven de 18 años. Dos meses después, Varane firmó por el Real Madrid por diez millones de euros”, en declaraciones concedidas al medio alemán Fussball Transfers.

No se mueve del Madrid

Varane, quien lo ha ganado todo con los merengues, es vinculado desde hace semanas con el Manchester City, pero los blancos no quieren saber nada de una posible salida.

De acuerdo a ‘Manchester Evening News’, en el Madrid se remiten a la cláusula de rescisión del francés, la cual asciende a 500 millones de euros. De pagar, los ingleses lo convertirían en el traspaso más caro de la historia.

