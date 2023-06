Venezuela vs. Guatemala juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) en duelo amistoso, válido por la fecha FIFA. El duelo se jugará este domingo 18 de junio, desde las 3:30 p.m. (hora peruana), en el estadio Pratt and Whitney de la ciudad de Connecticut, Estados Unidos. La escuadra ‘vinotinto’ viene de vencer a Honduras, el pasado jueves 15 de junio, con anotación única de Yefferson Soteldo. Los centroamericanos ganaron por la mínima a Costa Rica, también en amistoso, con gol de Carlos Mejía. El duelo podrá ser visto a través de la señal de Televen. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.





Venezuela se medirá ante Guatemala. (Video: Twitter / @lavinotinto)





Venezuela vs. Guatemala: probables alineaciones