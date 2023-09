En el Estadio Monumental de Maturín, Venezuela vs. Paraguay chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 2 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, este martes 12 de septiembre. El partido, que será trascendental para ambas escuadras, arrancará a las 5:00 de la tarde (hora peruana y una más en territorio venezolano) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por Televen y GEN. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Aunque demostró un desempeño prometedor en la primera jornada, Venezuela no logró alcanzar su meta inicial al sufrir una derrota (0-1) contra Colombia. No obstante, ahora tienen la oportunidad de buscar puntos en su propio terreno, en un emocionante duelo en casa contra la Albirroja.

Esperando un respaldo extra al competir en el estadio más importante del país, los llaneros anhelan lograr su primera victoria contra un cuadro al que históricamente les ha sido esquivo en este certamen. Son conscientes de que el desafío no será sencillo, pero bajo la dirección de Fernando Batista, están decididos a buscar el triunfo.

En cuanto a los paraguayos, bajo la tutela de Guillermo Barros Schelotto, su inicio en el proceso no resultó impecable, ya que solo alcanzaron un empate sin goles en su enfrentamiento contra un Perú que afrontó el partido con muchas ausencias y jugó la mayor parte del encuentro con un jugador menos, en el Estadio Antonio Aranda Encina de Ciudad del Este.

En sus últimos cinco enfrentamientos, los venezolanos han logrado una victoria, han empatado en una ocasión, y la selección paraguaya ha salido victoriosa en tres ocasiones. El más reciente choque en esta competición ocurrió el 9 de septiembre durante las Eliminatorias para Qatar 2022, y en ese partido, el equipo sureño se impuso con un marcador de 2-1.

¿A qué hora juegan Venezuela vs. Paraguay?

El partido entre Venezuela vs. Paraguay, por las Eliminatorias 2026, se llevará a cabo a las 5 de la tarde (horario en Ecuador, Perú y Colombia). Mientras tanto, a las 6:00 p. m., en Venezuela, Bolivia y Chile, será el momento de disfrutar del encuentro. Finalmente, en Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, los aficionados podrán sintonizar el compromiso a partir de las 7 de la noche.

¿En qué canales ver Venezuela vs. Paraguay?

Venezuela vs. Paraguay es un partido que nadie se quiere perder. Recuerda que se podrá seguir a través de las señales de Televen, ByM Sports, SimpleTV, GEN y Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Además, podrás seguir el minuto a minuto del compromiso en la web de Depor. No hay forma de que te lo pierdas.

Paraguay vs. Venezuela: alineaciones probables

Paraguay: Santiago Rojas; Robert Rojas, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Blas Riveros; Miguel Almirón, Mathías Villasanti, Andrés Cubas, Ramón Sosa; Alejandro Romero Gamarra y Gabriel Ávalos.

Santiago Rojas; Robert Rojas, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Blas Riveros; Miguel Almirón, Mathías Villasanti, Andrés Cubas, Ramón Sosa; Alejandro Romero Gamarra y Gabriel Ávalos. Venezuela: Rafael Romo; Wilker Ángel, Yordan Osorio, Yangel Herrera; Jefferson Savarino, Tomás Rincón, Darwin Machís, José Andrés Martínez, Luis Mago, Alexander González, Salomón Rondón.

