Sigue AQUÍ el duelo entre Venezuela y Paraguay con transmisión totalmente EN VIVO este jueves 9 de setiembre desde el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, por la fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2022. Mira las principales incidencias del partido desde territorio llanero a partir de las 6:30 p.m. (hora venezolana) por la señal de La Tele Tuya. Sigue todas las reacciones por el minuto a minuto de Depor.com.

La ‘Albirroja’ se ubica en el sexto puesto, con ocho puntos, mientras que Venezuela cierra la lista con cuatro unidades. El quinto, posición que otorga el boleto para repechaje, es Colombia.

Venezuela solo tiene un triunfo en estas eliminatorias, y fue ante Chile en noviembre del 2020. Los ‘llaneros’ acumulan dos derrotas en fila y tendrán la baja de su volante de contención Tomás Rincón, expulsado ante la ‘blanquirroja’.

Sobre el último duelo, precisamente, el seleccionador Leonardo González hizo una lectura en positiva y destacó la entrega de sus hombres al jugar gran parte del encuentro con diez jugadores y aun así inquietar al combinado peruano.

Venezuela hizo gala en ese choque de cierta peligrosidad, en base a unos pases rápidos que junto al movedizo Jefferson Soteldo son sus principales armas.

Venezuela vs Paraguay: horarios del partido y canales

México - 5:30 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 5:30 p.m. - GOLPERU

Ecuador - 5:30 p.m.

Colombia - 5:30 p.m.

Bolivia - 6:30 p.m.

Venezuela - 6:30 p.m. - La Tele Tuya

Paraguay - 6:30 p.m. - Tigo Sports

Chile - 6:30 p.m. - TNT Sports

Argentina - 7:30 p.m. - DeporTV

Uruguay - 7:30 p.m. -VTV

Brasil - 7:30 p.m.

España - 0:30

Por su parte, Paraguay que no gana desde la fecha 2, cuando venció justamente a Venezuela de visitante. Los ‘guaraníes’ arriban al partido tras resignar un 1-1 en casa contra Colombia y no tendrán en este duelo al zaguero Gustavo Gómez y al volante Jorge Morel, ambos por suspensión.

Contra Venezuela, Berizzo ensayaría en ataque con Sebastián Ferreira, el goleador del club paraguayo Libertad, al que haría debutar para acompañar al habitual Ángel Romero.

Venezuela vs Paraguay: alineaciones probables:

Venezuela: Fariñez; Hernández, Ferraresi, Chacellor, González; Moreno, Martínez, Murillo, Savarino, Soteldo; Ramírez

Paraguay: Silva; Rojas, Balbuena, Martínez, Arzamendia; Villasanti, Giménez, Cardozo Lucena; Ángel Romero, Braian Samudio y Antonio Sanabria.

