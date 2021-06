Hoy, viernes 11 de junio, en el estadio Olímpico de Roma, se realizará la ceremonia de inauguración de la Eurocopa 2020. Evento que se postergó a causa de la pandemia del COVID-19, se celebra con varias leyenda italianas como Francesco Totti, Alessadro Nesta; además, estará Andrea Bocelli y en una actuación virtual de Martin Garrix, Bono y The Edge.

Andrea Bocelli se exhibirá con el aria de Giacomo Puccini “Nessun Dorma” en una ceremonia que también prevé un desfile aéreo y un espectacular juego pirotécnico en el techo del Olímpico. El tenor italiano ya cantó en importantes eventos deportivos en el pasado, como en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de invierno de Turín 2006 o en la final de la Liga de Campeones de Milán 2016, ganada por el Real Madrid.

Entre los protagonistas de la ceremonia de este viernes en el Olímpico también estarán los exfutbolistas italianos Francesco Totti, bandera del Roma, y Alessandro Nesta, símbolo del Lazio y del Milan. Los organizadores de la ceremonia de apertura también prepararon una coreografía con 24 globos que simbolizan las 24 selecciones que participan en la edición número sesenta de la Eurocopa.

“Triunfo de la Eurocopa”, así se realizará la ceremonia de apertura de la Euro

La UEFA ha contado con dos exestrellas del derbi de Roma que se disputa en ese mismo estadio. Nesta capitaneó la defensa de la Lazio de 1993 a 2002, antes de marcharse al AC Milan, mientras que Totti permaneció toda su carrera en la AS Roma, donde disputó 25 temporadas.

El organismo promete “un sentimiento de feliz reunión entre los miembros de la familia del fútbol europeo”, luego de un año marcado por la pandemia, que obligó a aplazar el torneo previsto en un primer momento para el verano de 2020.

El corazón de su ceremonia, denominada “Triunfo de la Eurocopa”, pondrá en escena a la orquesta de la policía nacional italiana, 24 grandes globos que simbolizan las selecciones participantes y una “coreografía vertical” que mezclará a bailarines y baterías instalados en el techo del estadio.

Al final, el tenor italiano Andrea Bocelli interpretará “Nessun Dorma”, acompañado por la ópera Turandot de Puccini, antes de una “actuación virtual” de Martin Garrix, Bono y The Edge, autores de la canción oficial de la Eurocopa, “We Are The People” (Somos la gente).

El torneo, repartido en once ciudades sede de once países, de Sevilla a Bakú, se cierra el 11 de julio en el estadio de Wembley, en Londres.

Italia vs Turquía, el primer partido inaugural de la Eurocopa 2020

Turquía vs Italia es el partido que abre la Eurocopa 2021, el máximo torneo de selecciones de ese continente. El año pasado se debió disputar, pero por la emergencia de la Covid-19 se tuvo que postergar. La anfitriona Italia buscará hacer prevalecer su favoritismo, pero no la tendrá nada fácil ante los otomanos.

Luego de no obtener su clasificación al Mundial de Rusia 2018, Italia quiere lavarse la cara y coronarse campeona en su feudo. Al frente tendrá un rival como Turquía que, si bien las estadísticas no le favorecen cuando es debutante en la Eurocopa, es una selección que llega en un buen momento. No ha perdido en sus últimos seis encuentros, entre oficiales y amistosos.

De la mano del técnico Roberto Mancini, la Azurri ha conseguido una racha de 27 partidos sin conocer la derrota. La última vez que cayó fue en el año 2018, ante Portugal. Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini son sus máximos referentes.

Para su debut por la Eurocopa 2020, Mancini recurrirá a los experimentados Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini y el delantero Ciro Immobile. Las jóvenes promesas como el portero Gianluigi Donnarumma, los mediocampistas Nicoló Barella, Manuel Locatelli también estarían presentes.

En tanto, el equipo turco que dirige Senol Gunes tiene en sus filas a jugadores importantes como Burak Yilmaz, campeón de Francia con Lille, Merih Demiral (Juventus) y Caglar Soyuncu (Leicester).

Selección de Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Insigne, Berardi, Immobile.

Selección de Turquía: Çakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Yazici, Tufan, Calhanoglu; Yilmaz.

