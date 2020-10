Caracol TV EN VIVO: Colombia vs. Venezuela aquí por Eliminatorias Qatar 2022

Caracol TV EN VIVO y EN DIRECTO transmitirá este jueves 8 y viernes 9 de octubre ONLINE TV el inicio las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022 el marco de la primera jornada vía Caracol TV Play. Aquí podrás vivir a lo largo de todo el territorio nacional los partidos de Colombia vs. Venezuela, Chile vs. Uruguay, Argentina vs. Ecuador y Paraguay vs. Perú con todos los goles y las incidencias minuto a minuto sin cortes. Mira las principales incidencias por el MINUTO A MINUTO de la web de Depor.com. Engánchate también a las redes sociales de la CONMEBOL.

La señal de Caracol TV, un canal de televisión abierta colombiana, propiedad del Grupo Valorem, ofrece a su distinguida audiencia y sin costo alguno la transmisión de los partidos de la selección de Colombia en el proceso de las Clasificatorias al Mundial 2022. Ya sea de local o visitante, La Tricolor llegará a tus pantallas.

Como ha ocurrido en los últimos 25 años, la señal de Caracol TV te llevará los partidos de la selección Colombia EN VIVO y EN DIRECTO y EN EXCLUSIVA, con el mejor panel de profesionales, la transmisión y narración oficial de los encuentros de nuestra selección de fútbol.

Según ha anunciado la web ‘Gol Caracol’, “la transmisión de Gol Caracol estará liderada por Javier Hernández Bonnet, quien estará junto al narrador Carlos Alberto Morales y como técnico invitado de tendrá a un refuerzo de lujo como el venezolano Rafael Dudamel”.

Cabe recordar que en 2018, la Federación Colombiana de Fútbol informó que Caracol Televisión se adjudicó a los derechos para transmitir las eliminatorias al Mundial de Fútbol Qatar 2022.

“Con gran alegría firmamos este nuevo acuerdo, que le permite a Caracol Televisión seguir siendo por cuatro años el canal oficial de la Selección Colombia, función que hemos desempeñado con orgullo y dedicación por más de 25 años. Esta decisión implica para la compañía un esfuerzo y un desafío económico importante, pero ratifica nuestro compromiso absoluto con la Federación Colombiana de Fútbol, con la televisión colombiana, y con nuestro país”, aseguró Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión.

Caracol TV pagó 40 millones de dólares por los próximos cuatro años, en los que seguirá siendo el canal oficial de la selección colombiana de fútbol. Transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, además de los juegos de Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, los partidos amistosos de la selección de mayores,