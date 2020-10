Sigue las señales de Chilevisión y CDF Premium EN VIVO EN DIRECTO, que transmitirán este jueves 8 de octubre ONLINE TV el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022. Aquí podrás vivir a lo largo de todo el territorio nacional los partidos de Chile vs. Uruguay, Argentina vs. Ecuador y Paraguay vs. Perú con todos los goles y las incidencias minuto a minuto sin cortes.

La señal de Chilevisión, un canal de televisión abierta chileno, propiedad de Warnermedia, ofrece a su distinguida audiencia y sin costo alguno la transmisión de los partidos de la Selección de Chile en el proceso de las Clasificatorias a la Copa del Mundo Qatar 2022. Ya sea de local o visitante, La Roja llegará a tus pantallas.

Chilevisión se hizo con los derechos de transmisión de la selección de Chile luego una negociación con un importante aliado: Mediapro. El citado grupo audiovisual español pagó a la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional) la suma de 120 millones de dólares y así ganó la licitación.

La empresa chilena aportó el 20 % (24 millones de dólares) de la negociación, mientras que la española el 80 % (96 millones). De esta forma, Mediapro consiguió un socio poseedor de un canal de televisión en Chile para la televisación de Eliminatorias Qatar 2022.

¿Cómo ver Chilevisión en el cable y streaming online por internet?

Recuerda que Chilevisión te ofrecerá los mejores partidos de fútbol gracias a su presencia en distintos operadores de cable en Chile como Claro, DirecTV, Entel, Movistar, VTR y TuVes. Consulta la programación de las Eliminatorias Qatar 2022 y otros eventos en el sitio oficial del canal chileno.

Préndete a la señal de Chilevisión para todo el territorio nacional.

VER CDF Premium EN VIVO

Al igual que Chilevisión, CDF te llevará los partidos de Chile en las Eliminatorias a Qatar. Desde 2020 a 2022, y si es necesario el repechaje, CDF Premium, Estadio CDF y CDF Básico habilitarán sus señales para que no te pierdas los encuentros de La Roja ni de ninguna selección de Sudamérica.

CDF Premium posee los derechos de transmisión televisiva y sonora de los campeonatos organizados por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, por eso para ver algún partido en vivo del fútbol chileno no te queda otra opción. La mencionada señal también transmitirá los partidos de La Roja.

Recuerda que para ver CDF debes estar afiliado a algún operador de cable de pago. Claro, DirecTV, Entel, Movistar, VTR y TuVes con algunos opciones con las que podrás acceder al contenido que te ofrecen las señales de CDF Premium y CDF Básico.

¿Y Estadio CDF?

Estadio CDF es el servicio de streaming que ofrece CDF para disfrutar de todo el fútbol de Chile y los partidos de la Selección. Está creado para un desempeño óptimo en smartphones, tablets, notebooks, y también en computadoras de escritorio y smart tv.

Para acceder, la recomendación es tener una conexión de Internet no menor a 10 Mpbs para así vivir de mejor manera la experiencia de tener acceso a todo el contenido futbolero de CDF desde cualquier lugar del mundo.

