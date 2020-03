Resto del Mundo







Sigue el MINUTO A MINUTO del Cruz Azul vs. Los Angeles FC EN VIVO vía Fox Sports por la Concachampions 2020 Minuto a minuto del Cruz Azul vs. Los Angeles FC EN VIVO y ONLINE vía Televisa y FOX Sports este jueves desde las 9:30 p.m. (en Perú) en Banc of California Stadium, partido por la ida de cuartos de final de Concachampions 2020. Incidencias en la web de Depor.