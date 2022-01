Paraguay vs. Uruguay se ven las caras en partido (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE| GRATIS) por la jornada 15 de las Eliminatorias Qatar 2022, este jueves 27 de enero del 2022 desde las 6:00 p.m. (horario peruano) en el estadio General Pablo Rojas de Asunción, Paraguay El partido es transmitido por VTV Uruguay, Movistar Play (Perú), Tigo Sports Paraguay y Canal del Fútbol (Ecuador). Sigue el minuto a minuto y las incidencias por Depor.

La ‘Albirroja’ y la ‘Celeste’ se cruzan en un compromiso de vida o muerte pensando en la clasificación a la Copa del Mundo. Ambos combinados llegan a esta fecha del torneo con la obligación de sumar tres puntos para seguir soñando.

Los ‘charrúas’ se ubican en el puesto siete de la tabla con 16 puntos (los mismo que Chile), solo a uno de la zona del repechaje (Perú) y el pase directo (Colombia). Mientras que los guaranís son penúltimos con 13 unidades.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022?

México – 5:00 p.m.

Perú – 6:00 p.m.

Colombia – 6:00 p.m.

Ecuador – 6:00 p.m.

Venezuela – 7:00 p.m.

Bolivia – 7:00 p.m.

Argentina – 8:00 p.m.

Chile – 8:00 p.m.

Paraguay – 8:00 p.m.

Uruguay – 8:00 p.m.

Brasil – 8:00 p.m.

España – 12:00 a.m. (28 de enero)

¿En qué canal ver partido Uruguay vs. Paraguay?

Argentina: DeporTV

Bolivia: COTAS Televisión

Brasil: Canais Globo, NOW NET e Claro, SporTV 3

Chile: TNT Sports Go, Estadio TNT Sports, TNT Sports 2

Colombia: Caracol Play, Caracol TV

Ecuador: Canal del Futbol

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: Movistar Plus

Estados Unidos: Fubo Sports Network

Uruguay: VTV Uruguay

Venezuela: TLT Play

¿Cómo ver Paraguay vs. Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022?

Movistar Plus es la señal habilitada para ver el partido de las Eliminatorias Qatar 2022 que presentará a Paraguay sin Omar Alderete, Andrés Cubas y Celso Ortiz por el coronavirus. Tampoco estará el lesionado Roberto Fernández y Jesús Medina que no obtuvo permiso de su club.

“Paraguay se va a imponer. Nuestras posibilidades dependen del triunfo del jueves. Vamos a salir a ganar y estamos convencidos de que vamos a ganar”, aseguró el seleccionador Guillermo Barros Schelotto sobre la contienda por las Clasificatorias.

De su lado, Lucas Torreira y Diego Rossi fueron descartados por Uruguay tras contagiarse con la COVID-19. Entonces, el debutante seleccionador Diego Alonso (reemplazante del ‘Maestro’ Óscar Washington Tabárez) llamó a Agustín Canobbio, Brian Ocampo y Fernando Gorriarán.

“Vamos a intentar tener un fútbol propositivo, dominar, no dar la iniciativa. Tenemos jugadores capaces. Competiremos para salir a buscar los tres puntos”, expresó el preparador de la ‘Celeste’ con relación al juego que será fuera de casa.

Paraguay vs. Uruguay: alineaciones

Paraguay: Antony Silva; Juan Escobar, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia, Matías Rojas, Braian Ojeda, Jorge Morel, Miguel Almirón, Antonio Sanabria, Braian Samudio.

Uruguay: Sergio Rochet; Damián Suárez, Ronald Araújo o Diego Godín, José María Giménez, Mathías Olivera; Matías Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Giorgian de Arrascaeta, Luis Suárez y Darwin Núñez o Edinson Cavani.

¿Dónde juegan Paraguay vs. Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.