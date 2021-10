Argentina – Perú chocan este 14 de octubre por la fecha 12 de las Eliminatorias 2022. La Albiceleste de Scaloni es favorito indiscutible, pues mantiene su invicto en la competición y de golear 3-0 a Uruguay. Por su parte, la Bicolor de Ricardo Gareca sufrió una dura caída y peligra sus chances de pelear la zona de repechaje. Sigue aquí toda la información y sigue vía TyC Sports el partido de fútbol en vivo.

La Selección Argentina de Lionel Scaloni concentra en Ezeiza de cara al próximo duelo ante Perú. El buen momento de la Albiceleste se confirma con el último 3-0 ante Uruguay, y cada vez más sueñan en Qatar 2022.

Por ahora, Scaloni tiene seis posiciones fijas para enfrentar a los dirigidos de Ricardo Gareca: Dibu Martínez, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Lautaro Martínez. Por otro lado, las dudas vienen por los laterales. Marcos Acuña entrenó a la par del grupo y podría volver en reemplazo de Nicolás Tagliafico, mientras que por la derecha Gonzalo Montiel tiene chances de estar por Nahuel Molina, que hasta acá jugó los dos partidos previos.

La otra cara de la moneda es Perú, quien llevó a La Paz con una envión anímica, pero se desplomó y ahora complica su estadía a la próxima cita mundialista. Para cerrar la fecha triple de las Eliminatorias deberá jugar ante un equipo sólido y que es favorito por todas partes dentro del campo.

Por si fuera poco, la selección peruana Gareca corre el riesgo de caer en noveno lugar a un año del Mundial, si es que no suma puntos ante Argentina. El panorama es complicado, pero los jugadores de la Bicolor recuerdan aquel heroico partido en La Bombonera, donde igualaron sin puntos para continuar su pelea en zona de clasificación.

Se escribirá otra historia este jueves 14 donde, luego de Brasil y Argentina, muchas cosas puede cambiar. Con un encuentro menos, Brasil y Argentina encabezan las eliminatorias sudamericanas con 28 y 22 puntos. Les siguen Ecuador (16), Uruguay (16), Colombia (15), Paraguay (12), Perú (11), Chile (10), Bolivia (9) y Venezuela (7).

¿Cómo ver, Argentina – Perú en vivo online vía TyC Sports?

Es posible ver el Argentina vs Perú por app móvil desde cualquier dispositivo. Si no te encuentras en casa y no quieres perderte el partido de fútbol en vivo y en directo, puede suscribirte a TyC Sports Play. La transmisión en vivo contará con relatos de Rodolfo De Paoli y comentarios de Ariel Senosiaín y se podra ver por los canales 21 y 101 (HD) de Cablevisión, 629 y 1629 (HD) de DirecTV y 106 y 1016 (HD) de Telecentro, entre otros.

En computadoras, celulares y tablets, la opción para seguir el encuentro entre la Albiceleste y la Albirroja será TyC Sports Play, o la señal de TyC Sports mediante plataformas como Cablevisión Flow, DirecTV Go y Telecentro Play, exclusivas para clientes de los cableoperadores.

¿Cómo ver el Argentina vs Perú en vivo online vía TV Públic a?

TV Pública o Televisión Pública Argentina es un canal de televisión abierto y si quieres acceder por Internet sobre debes ingresar a la página web www.tvpublica.com.ar, donde podrás disfrutar de todos los contenidos como el fútbol en vivo online y gratis.

¿A qué hora juegan Argentina – Perú en vivo por Eliminatorias?

Argentina: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Colombia: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Chile: 20:30 horas

Estados Unidos: 19:30 ET / 16:30 PT

Venezuela: 19:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Paraguay: 19:30 horas

¿Qué otros canales de TV transmitirán el Argentina – Perú?

El partido entre Argentina vs Perú, correspondiente a la jornada 12 de las Eliminatorias 2022 se transmite en vivo y en directo vía TV Pública y TyC Sports en Argentina. Además, FuboTV lo pasará para Estados Unidos y Movistar Deportes y América TV para Perú.

Últimos resultados de la Selección Argentina por Eliminatorias

02/09/21 | Venezuela 1-3 Argentina

05/09/21 | Brasil – Argentina (suspendido)

09/09/21 | Argentina 3-0 Bolivia

07/10/21 | Paraguay 0-0 Argentina

10/10/21 | Argentina 3-0 Uruguay

Últimos resultados de Perú por Eliminatorias

02/09/21 | Perú 1-1 Uruguay

05/09/21 | Perú 1-0 Venezuela

09/09/21 | Brasil 2-0 Perú

07/10/21 | Perú 2-0 Chile

10/10/21 | Bolivia 1-0 Perú

Alineaciones posibles para el duelo entre Argentina - Perú

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Angel Di María, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Entrenador: Lionel Scaloni.

Perú: Pedro Gallese; Jhilmar Lora, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún; Christofer González, Christian Cueva, Gabriel Costa; y Gianluca Lapadula. Entrenador: Ricardo Gareca.