¿Cómo y dónde ver el Paraguay vs Bolivia en directo por Copa América? El partido se jugará este lunes 14 de junio desde las 19:00 horas en el Estadio Pedro Ludovico Teixeira. La Albirroja tendrá un rival accesible para conseguir sus tres primeros puntos, sin embargo los altiplánicos vienen en ascenso. Conoce aquí detalles de ambas selecciones y los links disponibles para seguir el partido de fútbol en vivo online.

La última vez que se vieron fue en el Defensores del Chaco por las Eliminatorias Qatar 2022. La Verde consiguió un resultado importante por 2-2 y llega con gran ímpetu a su debut de la Copa América tras robar puntos a La Roja. Además se jacta de tener a su delantero Marcelo Martins Moreno como máximo goleador en la eliminatoria sudamericana para el Mundial Qatar 2022.

Bolivia resistió en el estadio San Carlos de Apoquindo, en Santiago, ante un ineficiente Chile, y con la paridad está en octava posición con 5 puntos en 6 partidos, uno menos que el equipo dirigido por el adiestrador Martín Lasarte. Aún está a distancia de llegar al próximo mundial, pues los cuatro primeros de Sudamérica van directo a Qatar-2022 y un quinto disputará una repesca, pero ahora no le falta esperanza.

Toto Berizzo en apuros

El técnico guaraní, el argentino Eduardo Berizzo, se encuentra en la cuerda floja y necesita una buena campaña en la Copa América para no perder el cargo. En sus 20 partidos como seleccionador paraguayo, logró apenas 3 victorias (2 en partidos amistosos), 9 empates y 8 derrotas, números que no gustan a los seguidores de la albirroja.

Paraguay perdió para el torneo a uno de sus mejores defensas, Juan Escobar, quien pidió no ser convocado por motivos personales, igual que el delantero Tony Sarabia.

¿Cómo ver el Paraguay - Bolivia por app móvil vía Tigo Sports?

Puedes ver el Paraguay vs Bolivia por la app Tigo Sports PY desde cualquier dispositivo móvil. Al descargarlo, tendrás acceso a este partido de fútbol en vivo y en directo y a todos los demás de la Albirroja por Copa América 2021.

¿Cómo ver en Paraguay la Copa América 2021 en vivo?

En Paraguay se transmitirán todos los partidos de fútbol en vivo y en directo por Copa América 2021 en diferentes canales de TV, como Tigo Sports, Tigo MAX y DirecTV Sports. Aquí los links para que puedas acceder y disfrutar del evento de la CONMEBOL.

¿Cómo ver en Bolivia la Copa América 2021 en vivo?

Bolivia conforma el grupo A de la Copa América 2021 y espera lograr la hazaña de clasificar a la siguiente fase. El país altiplánico transmitirá todos los partidos de fútbol en vivo y en directo online de su selección vía Bolivia TV, Tigo Sports+ y DirecTV Sports.

Convocados de Paraguay para la CONMEBOL Copa América 2021

Arqueros: Antony Silva (Puebla), Gerardo Ortiz (Once Caldas), Alfredo Aguilar (Olimpia).

Defensores: Robert Rojas (River Plate), Fabián Balbuena (West Ham), Gustavo Gómez (Palmeiras), Júnior Alonso (Atlético Mineiro), David Martínez (River Plate), Omar Alderete (Hertha Berlin), Santiago Arzamendia (Cerro Porteño), Alberto Espinola (Cerro Porteño).

Mediocampistas: Andrés Cubas (Nimes), Robert Piris Da Motta (Gençlerbirligi-TUR) , Richard Sánchez (América-MEX), Gastón Giménez (Chicago Fire), Óscar Romero (San Lorenzo), Miguel Almirón (Newcastle), Cardozo Lucena (Cerro Porteño), Mathias Villasanti, (Cerro Porteño), Braian Ojeda (Olimpia), Jorge Morel (Guarani).

Delanteros: Ángel Romero (San Lorenzo), Carlos González (Tigres-MEX), Alejandro Romero Gamarra (Al Taawon-ARA), Braian Samudio (Rizespor-TUR), Gabriel Ávalos, (Argentinos Juniors), Antonio Bareiro (Libertad), Julio Cesar Enciso (Libertad).

Convocados de Bolivia para la CONMEBOL Copa América 2021

Arqueros: Carlos Lampe (Always Ready), Ruben Cordano (Bolivar) y Javier Rojas (Bolivar).

Defensores: Jairo Quinteros (Bolivar), Luis Haquín (Melipilla), Adrian Jusino (Larissa), Diego Bejarano (Bolivar), Roberto Fernandez (Bolivar), Jorge Flores (Always Ready), Luis Barbosa (Aurora), Jose Sagredo (The Strongest) y Oscar Ribera (Blooming).

Mediocampistas: Leonel Justiniano (Bolivar), Juan Carlos Arce (Always Ready), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Diego Wayar (The Strongest), Moises Villarroel (Jorge Wilstermann), Boris Cespedes (Servette), Erwin Saavadera (Bolivar), Ramiro Vaca (The Strongest), Erwin Sanchez (Blooming) y Danny Bejarano (Pas Lamia).

Delanteros: Marcelo Moreno (Cruzeiro), Rodrigo Ramallo (Always Ready), Gilbert Alvarez (Jorge Wilstermann), Jaume Cuellar (S.P.A.L) y Jeyson Chura (The Strongest).