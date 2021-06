¿Cómo y dónde ver el Argentina vs Chile en directo online? El partido por Copa América 2021 se juega en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro y se transmitirá vía TyC Sports y TyC Sports Play. En esta previa te damos a conocer los links disponibles para poder ver el partido de fútbol en vivo online por TV, streaming y aplicación móvil. Por otro lado, Depor seguirá el minuto a minuto del compromiso.

El Argentina vs Chile siempre será recordado por las dos finales consecutivas que protagonizaron en Copa América, donde La Roja salió vencedora por tanda de penales. Además, se enfrentaron por última vez en este certamen para definir el tercer lugar en la edición 2019. Sin duda, esta será una nueva historia, pero con muchos antecedentes que debemos tomar en cuenta.

El entrenador Lionel Scaloni usó el derecho a reemplazar a un jugador por otro que no pudo recuperarse, pero lo hizo sólo horas después de haber enviado la plantilla definitiva a la Conmebol. Álvarez, de 21 años, es una ascendente figura del argentino River Plate y tuvo su bautismo de fuego internacional en la actual Copa Libertadores-2021. Alario, artillero de Bayer Leverkusen, sufre una molestia muscular que le impedirá jugar.

Chile viajó a Brasil con una dura baja de último momento. El jugador Alexis Sánchez por una lesión muscular, quedó fuera de la nómina y lo hizo oficial en un comunicado. “La Roja ya va rumbo a Brasil, para disputar la Copa América. Avión despegando. Éxito muchachos, Chile entero los estará apoyando”, publicó la selección en su cuenta oficial de Twitter.

¿Cómo ver, Argentina - Chile por app móvil vía TyC Sports?

Es posible ver el Argentina vs Chile por app móvil desde cualquier dispositivo. Si no te encuentras en casa y no quieres perderte el partido de fútbol en vivo y en directo, puede suscribirte a TyC Sports Play, accediendo a su portal web desde tu celular o PC. Dale clic a acceder y regístrate con tu correo, cuenta de Facebook o cuenta de Google.

¿Dónde sintonizar TyC Sports para ver Argentina vs Colombia en vivo?

Para quienes no tengan contratado ningún servicio cableoperador, podrán sintonizar la TV Pública como canal de aire en el canal 7. En caso de tener el TDA, deberán sintonizar el canal 23.2 y para los usuarios de Antina, canal 12.

DirecTV: 629 (SD) – 1629 (HD)

InTV: 100 (SD) – 621 (HD)

Cablevisión: 22 (A) – 101 (Digital)

TeleRed: 19 (A) – 101 (Digital) – 120 (HD)

Cablehogar: 15 (A) – 100 (Digital)

Telecentro: 106 (Digital) – 1016 (HD)

Supercanal: 24 (A) – 107 (Digital)

Cablevisión Flow: 101 (HD)

Dibox: 103 (HD)

¿Cómo formarían Argentina vs Chile por Copa América?

Argentina: Emi Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero (o Martínez Quarta), Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Francisco Sierralta, Gary Medel, Eugenio Mena; Charles Aránguiz, Erick Pulgar; César Pinares, Arturo Vidal, Jean Meneses; y Eduardo Vargas.