Argentina – Paraguay son protagonistas de un choque atractivo en el Estadio Defensores del Chaco por la fecha 11 de las Eliminatorias Qatar 2022. La Albiceleste llega con plantel completo y como favorito para llevarse los tres puntos. Conoce aquí los horarios, canales TV, links disponibles y más detalles de ambas selecciones para ver el partido de fútbol en vivo.

Paraguay, ausente de un Mundial desde el sudafricano de 2010, recibe este jueves a Argentina con la necesidad de sumar millas hacía Qatar y la premisa de contener a Lionel Messi para desarmar a la segunda selección mejor clasificada en la eliminatoria sudamericana. Los guaraníes están sextos, con once puntos y dos encuentros ganados, ambos contra Venezuela, última selección de la tabla, mientras que Argentina acumula 18, seis menos que Brasil, que como la Albiceleste tiene un partido menos.

Con Lionel Messi como capitán y el máximo referente de Argentina, llegan motivados a Asunción y buscan mantener la racha invicta en la competición para estar más cerca de la clasificación de forma tempranera. Scaloni y su dirigidos marchan en el segundo lugar con 18 unidades y será fundamental celebrar en el Defensores del Chaco para tener un pie y medio en Qatar 2022.

En primera instancia, derrotó 3-1 a Venezuela en su primera presentación luego de la conquista de la Copa América y, más tarde, le ganó 3-0 a Bolivia después de que se suspendiera el clásico con Brasil.

Paraguay, de la mano del técnico Eduardo Berizzo, saben que enfrentan al campeón de América, pero este dato es de motivación para sus jugadores para romper el invicto de la Albiceleste y así trepa escalones en la tabla de posiciones.

El técnico dijo que “la presión sobre los que asisten a Messi será alta”. “No hace falta describir a un futbolista como Messi. La única manera de anular su juego es siendo dueños del juego”, agregó el centrocampista del Gremio, Mathías Villasanti, quien remarcó que el encuentro con los campeones de la Copa América “motiva al grupo “.

“Sabemos de la calidad de jugadores que tiene Argentina . Nuestra misión será cortar su circuito de juego. El ambiente es bastante bueno y el grupo está bastante sólido”, puntualizó.

¿Cómo ver, Argentina - Paraguay por app móvil vía TyC Sports?

Es posible ver el Argentina vs Paraguay por app móvil desde cualquier dispositivo. Si no te encuentras en casa y no quieres perderte el partido de fútbol en vivo y en directo, puede suscribirte a TyC Sports Play, accediendo a su portal web desde tu celular o PC. Dale clic a acceder y regístrate con tu correo, cuenta de Facebook o cuenta de Google.

¿Cómo ver el Argentina vs Paraguay en vivo online vía TV Pública?

TV Pública o Televisión Pública Argentina es un canal de televisión abierto y si quieres acceder por Internet sobre debes ingresar a la página web www.tvpublica.com.ar, donde podrás disfrutar de todos los contenidos como el fútbol en vivo online y gratis.

Aquí podrás ver partidos de las Eliminatorias Qatar 2022 como el Argentina vs Paraguay, sino todo tipo de contenido para el público en general.

¿A qué hora y qué canales TV transmiten el Argentina – Paraguay?

Argentina: 20:00 horas por TyC Sports y TV Pública

Paraguay: 20:00 horas por TV Pública Argentina y GEN

Chile: 20:00 horas por CDF HD y Estadio CDF

Uruguay: 20:00 horas por VTV+

Brasil: 20:00 horas por SporTV

Bolivia: 19:00 horas por TV Pública Argentina, COTAS TV y Tigo Sports

Venezuela: 19:00 horas por TLT

Colombia: 18:00 horas por Caracol TV y Caracol Play

Ecuador: 18:00 horas por El Canal del Fútbol y ECDF YouTube

Perú: 18:00 horas por Movistar Play y Movistar Deportes

¿Cómo formaría Scaloni para el Argentina vs Paraguay en Eliminatorias?

La buena noticia de la Albiceleste al mando de Lionel Scaloni es que el plantel no presenta suspendidos, mucho menos lesionados. Con el equipo entero, el once que viene siendo el ideal de Scaloni: el que puso en la final de la Copa América, que repitió también en el fallido partido ante Brasil por Eliminatorias el mes pasado.

En otras palabra, para el Argentina - Paraguay, el segundo lugar de la Eliminatorias 2022 formaría con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

¿Cómo formaría Berizzo para el Argentina – Paraguay en Eliminatorias?

La Albirroja no va a un Mundial desde Sudáfrica 2010 y actualmente se encuentran a mitad de tabla. Las chances siguen intactas y saben a la perfección que ganar todo de local en lo que resta las Eliminatorias será fundamental para pensar en un Mundial.

Berizzo volverá apostar por Oscar Cardozo, el veterano delantero de Libertad que jugó contra Venezuela, tras una larga ausencia en la Albirroja. Otros dos referentes del Gumarelo son el atacante Julio Enciso y el mediocampista Hugo Martínez. En la defensa recurrirá a Marcos Cáceres, al central José Florentín, y al arquero Alfredo Aguilar. Ángel Cardozo, en la media, es el único exponente de Cerro Porteño, escolta del torneo.

Historial de partidos entre Argentina – Paraguay: los 10 últimos partidos

En total, jugaron 95 encuentros, con 48 victorias de Argentina, 32 empates y 15 derrotas. Este vuelve a ser un encuentro que puede marcar el futuro de ambas selecciones, donde la Albiceleste buscará estar más cerca del próximo Mundial, mientras la Albirroja espera sumar para trepar a la zona de clasificación. A continuación, un recuento de los últimos 10 partidos.

12/11/20 | Argentina 1-1 Paraguay | Eliminatorias 2022

Argentina 1-1 Paraguay | Eliminatorias 2022 19/06/19 | Argentina 1-1 Paraguay | Copa América de Brasil

Argentina 1-1 Paraguay | Copa América de Brasil 11/10/16 | Argentina 0-1 Paraguay | Eliminatorias 2018

13/10/15 | Paraguay 0-0 Argentina | Eliminatorias 2018

Eliminatorias 2018 30/06/15 | Argentina 6-1 Paraguay | Copa América de Chile

13/06/15 | Argentina 2-2 Paraguay | Copa América Chile

Chile 10/09/12 | Paraguay 2-5 Argentina | Eliminatorias 2014

07/09/12 1 Argentina 3-1 Paraguay | Eliminatorias 2014

Eliminatorias 2014 25/05/11 | Argentina 4-1 Paraguay | Copa Chaco

Copa Chaco 09/09/09 | Paraguay 1-0 Argentina | Eliminatorias 2010

Alineaciones posibles para el Argentina - Paraguay en Asunción

Paraguay: Anthony Silva; Gustavo Gómez, Fabian Balbuena, Marcos Cáceres y Junior Alonso; Ángel Cardozo, Jorge Morel, Richard Sánchez y Mathias Villasanti, Miguel Almirón y Ángel Romero. Seleccionador: Eduardo Berizzo

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Marcos Acuña Cristian Romero y Nicolás Otamendi; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi. Seleccionador:Lionel Scaloni.